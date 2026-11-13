Joueuses et joueurs de Légendes Pokemon Z-A, vous pouvez recevoir du contenu gratuit pendant une durée limitée. Jusqu'à début janvier 2027, Game Freak vous offre le légendaire Xerneas chromatique, soit un spécimen particulièrement rare, via le système de cadeaux mystère. Il sera bientôt suivi de son comparse de la version Y. On vous explique tout.

Légendes Pokemon Z-A vous offre un légendaire shiny gratuit

Un an après sa sortie, Légendes Pokemon Z-A se rappelle à sa communauté. Game Freak et la Pokémon Company sur le pont tout au long de cette année pour célébrer les 30 ans de la franchise. À ce titre, le spin-off vous offre dès maintenant un cadeau prestigieux et extrêmement rare.

Du 12 novembre 2026 au 7 janvier 2027, vous pouvez récupérer un Xerneas chromatique gratuit pour Légendes Pokemon Z-A. Ce légendaire shiny de la version Pokémon X est iconique dans la région de Kalos. C'est donc un très beau cadeau pour les joueuses et joueurs, en particulier celles et ceux qui ont fait leurs armes à Illumis à l'époque de la Nintendo 3DS.

D'autant que ce n'est pas le seul cadeau offert ici. L'arrivée de Xerneas dans les Cadeaux mystère s'accompagne d'un lot de meubles offert de la même manière dans Pokopia. C'est une manière d'attirer la communauté d'un jeu vers l'autre et inversement pour cet anniversaire. Sans compter que les festivités continueront aussi le 10 décembre prochain avec cette fois Yveltal chromatique comme contenu gratuit pour Légendes Pokemon ZA.

Pour les 30 ans de la franchise, tout le monde peut récupérer un Xerneas chromatique gratuit dans Légendes Pokemon Z-A. La méthode est très simple mais, avant de la passer en revue, assurez-vous que votre console Nintendo Switch ou Switch 2 est bien connectée à Internet depuis les paramètres. Ensuite, voici la marche à suivre :

Allumez votre Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2

Démarrez le jeu Légendes Pokemon Z-A

Depuis le menu principal, allez dans « Jeu en ligne »

Sélectionnez « Cadeaux Mystère »

Choisissez l'option « Via un code ou un mot de passe »

Entrez le code suivant : CELEBRATE30TH

Validez puis sauvegardez votre partie.