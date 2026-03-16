Pokemon Pokopia est à peine sortie que l'on pense d'ores et déjà à la suite. Les prochains gros jeux de la licence à venir, Pokemon Vents & Vagues sont attendus pour 2027, sans aucune date précise. On a enfin pu les voir officiellement après des mois de rumeurs et de leaks. Aujourd'hui, c'est un autre des gros jeux à venir qui refait parler de lui, Legendes Pokemon Galar.

Ce serait le troisième spin-off de la saga à voir le jour et à proposer un gameplay singulier. Comme Arceus, le jeu se déroulerait des siècles avant tout ce que l'on a connu, dans un monde ancien sans tous les systèmes que nous connaissons. Pour ce Legendes Pokemon Galar, les rumeurs, s'appuyant sur une série de leaks, affirment que l'expérience serait unique en son genre, du jamais vu pour la licence. Ce ne serait pas un jeu pokemon traditionnel, mais plutôt un Pikmin-like où l'on serait amené à diriger des groupes de petites créatures, jusqu'à près d'une trentaine en même temps.

Legendes Pokemon Galar devrait donc amener son aventure dans la région de Galar, vue dans Pokemon Épée & Bouclier. On serait projeté près de 1000 ans avant tout ce que l'on a connu et l'on devrait aider à construire la première Pokéball Gigamax. L'accent serait visiblement mis sur l'IA et la physique, à l'instar de Pikmin. Visiblement, notre petite armée devrait également être amenée à affronter des ennemis Dynamax colossaux. Pour rappel, ce type de transformation a été vu pour la première fois dans Pokemon Épée & Bouclier. Elle permet aux pokémon de se transformer en une version d'eux-mêmes plus grande et plus puissante.

Dans ce potentiel Legendes Pokemon Galar, ces créatures extraordinaires feraient office de boss, voire même de raid si l'on en croit les leaks. Sur le papier donc, ce nouveau jeu proposerait un concept unique qui pourrait bien être intéressant, d'autant plus au vu du nombre de petits monstres différents qui pourraient offrir autant de perspectives de gameplay uniques. D'ailleurs, des petits monstres comme Keunotor, Gardevoir, Mr. Mime ou encore Marill, Magneti et Pikachu sont visibles sur les quelques leaks publiés sur les réseaux sociaux. Pour le moment, on ne sait rien de plus de ce Legendes Pokemon Galar, ce dernier n'a même pas encore été officialisé. Il se dit qu'il devrait voir le jour d'ici 2028, laissant ainsi le champ libre à Pokemon Vents & Vagues l'année prochaine.

Source : X.com