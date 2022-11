La licence Legacy of Kain n'est pas au mieux de sa forme. Elle a disparu des radars depuis 2003, et en plus, a dû annuler trois projets : Dead Sun, The Dark Prophecy et Nosgoth. Mais il y a peut-être un espoir...

Un nouveau Legacy of Kain : Soul Reaver ou autre dans les cartons de Crystal Dynamics (Tomb Raider, Marvel's Avengers) ? Ne jamais dire jamais d'autant qu'en octobre dernier, le studio a lancé une enquête afin de voir si les joueurs seraient partants pour un retour de la franchise.

Dans les questions soumises à la communauté, les fans devaient signaler s'ils préféraient un jeu solo, un titre multijoueur coopératif ou un soft multijoueur PvP. Le sondage demandait également si les joueurs étaient plus motivés par un reboot, un remaster d'un vieux jeux ou même un remake reconstruit de zéro.

Sans surprise, ce questionnaire a explosé avec plus de 100 000 participants, ce qui a poussé Crystal Dynamics à réagir lors d'un appel avec les investisseurs d'Embracer Group. L'entité qui a racheté le studio.

Nous voulions connaître le point de vue de la communauté, leurs envies, si nous décidons de revisiter la terre de Nosgoth et notre franchise emblématique Legacy of Kain. Par le passé, nous avons constaté que les enquêtes obtenaient généralement entre 1 000 et 3 000 réponses. Mais lorsque nous avons sondé les gens sur Legacy of Kain, nous avons reçu plus de 100 000 réponses. Si vous êtes l'un d'entre eux, nous vous en remercions énormément et nous sommes reconnaissants de l'effort que vous avez fourni pour répondre à cette enquête très complète.

Nous avons vu le partage de notre enquête sur les plateformes sociales et de presse, et nous avons vraiment senti que c'était un excellent moyen de raviver cette communauté de fans passionnés par cette série légendaire de jeux sur PC et consoles.

Rassurez-vous, nous vous entendons haut et fort, et nous continuerons à vous tenir au courant des possibilités autour de Legacy of Kain à l'avenir.