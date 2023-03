Un excellent Left 4 Dead, un génial Left 4 Dead 2... et quasiment 14 ans plus tard, pas de suite à se mettre sous les dents. Voilà une éternité que les fans attendent de pouvoir poser leurs mains sur Left 4 Dead 3. Aujourd'hui, rien qu'une micro-information partagée par Valve pourrait suffire à contenter le public tant le pessimisme est de mise. Il en est de même pour Half-Life 3, d'ailleurs. Et si Valve venait enfin d'exaucer le vœu des joueurs en passant par un autre jeu très attendu, Counter-Strike 2 ? On vous explique tout.

Left 3 Dead 3 révélé par le code source d'un jeu... qui n'existe pas encore

Sur son compte Twitter, Gabe Follower, spécialiste de l'actualité de Counter Strike, partage plusieurs captures d'écran qui attesteraient de l'existence de Left 4 Dead 3. Le code source apparaissant sur les images seraient celui du prochain jeu Counter Strike, qui s'intitulerait Counter Strike : GO Source 2. On y voit également une mention très étonnante : "left4dead3".

Difficile d'attester que le jeu est bel et bien en développement du côté de Valve simplement grâce à cela. En revanche, cela suffit aux fans de la licence pour y croire, eux qui attendent depuis de nombreuses années que le jeu fasse parler de lui. Sous le post de Gabe Follower, on peut voir que la série Left 4 Dead n'a rien perdu de sa popularité. Le fait que Left 4 Dead 3 soit évoqué semble même éclipser l'information principale partagée initialement.

Pas de quoi s'ennuyer pour les fans de zombies et de coop ?

Les deux premiers Left 4 Dead sont toujours très appréciés. De nombreux joueurs PC continuent à dézinguer du splitter, du hunter et du boomer en coopération. Les mods géniaux créés par la communauté y sont pour beaucoup dans la popularité des deux titres, plus de 10 ans après leur sortie respective.

Il faut bien que les joueurs s'occupent car, de son côté, Valve ne semble pas avoir envie de donner aux joueurs ce qu'ils demandent. En 2020, le studio américain connu aussi pour Dota et Portal (dont on attend le troisième épisode...) affirmait ne pas travailler sur Left 4 Dead 3. Cette même année, Valve publiait la dernière mise à jour de Left 4 Dead 2 nommée "The Last Stand" et réalisée en collaboration avec 30 membres de la communauté du jeu. Depuis, c'est silence radio. En 2021, Back 4 Blood, développé par Turtle Rock Studios (qui a participé au développement du premier Left 4 Dead) a tenté de s'inspirer de la licence culte de belle manière. Les amateurs de zombies et de coopération à quatre joueurs doivent, pour le moment, se contenter de cela en attendant un hypothétique Left 4 Dead 3.