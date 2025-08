Tandis que la tentaculaire licence League of Legends va bientôt s'étoffer de Riftbound, un nouveau jeu de cartes spin-off qui visiblement cartonne déjà, et du jeu de combat en tag team 2XKO, c'est la version mobile de l'emblématique MOBA, baptisé Wild Rift, qui se retrouve cette fois sous les feux d'une nouvelle polémique. Face à une véhémente levée de boucliers de la communauté, la branche responsable a dû immédiatement réagir pour sauver les meubles. On s'engouffre dans la Faille pour décortiquer tout cela.

Une polémique Wild crée une Rift entre League of Legends et sa communauté

Compte tenu de son impressionnante longévité, League of Legends a eu son lot de polémiques au fil des années. Celle qui nous intéresse ici a toutefois trait à un autre phénomène qui divise plus grandement encore : l'intelligence artificielle. Dans le cadre d'une vidéo promotionnelle, la branche chinoise du jeu mobile Wild Rift s'est fendue d'une cinématique entièrement réalisée par une IA, mettant notamment en scène Aurora, Ezreal, Jinx, Seraphine et Yasuo.

Sauf que le résultat laisse clairement à désirer. Si on reconnaît bien les héros de League of Legends susmentionnés, on remarque immédiatement que leur représentation n'est pas cohérente d'un plan sur l'autre. D'autres éléments très mal rendus, comme l'inscription « 3AD ANIVERSAY » sur un gâteau d'anniversaire, ou certaines scènes très mal montées, montrent de manière évidente qu'aucun artiste n'a retouché le travail de l'IA.

Comme pour plusieurs jeux récents dont The Alters ou encore Call of Duty Black Ops 6 au sujet d'éléments faits à l'aide de l'IA, la réaction face à cette vidéo de League of Legends Wild Rift ne s'est pas faite attendre. De nombreux fans ont hurlé au scandale, et même certains artistes et comédiens de doublage ont encore exprimé leurs inquiétudes face à une tendance au remplacement des créations humaines par de l'IA qui ne cesse de croître. Tencent, qui a publié cette vidéo dédiée à League of Legends Wild Rift, a immédiatement dû la retirer face à une telle levée de boucliers, afin de sauver la face. Mais le mal était déjà fait, avec un nouvel exemple parmi tant d'autres d'une utilisation douteuse de l'IA qui suscite beaucoup d'interrogations quant à l'avenir.

Source : X.com