League of Legends et Valorant, les deux mastodontes compétitifs de Riot Games, sont sur le point de connaître un tournant. L'esport pourrait ne plus jamais être le même après cette décision.

Riot Games a multiplié les projets ces dernières années, étant parvenu à se positionner sur plusieurs créneaux : MOBA, FPS, stratégie de style auto battler, JCC... Pour autant, sa force repose toujours autant sur deux titres phares : League of Legends et Valorant. Or, si chacun occupe une place de taille sur la scène compétitive, ils s'apprêtent à connaître un tournant qui pourrait changer beaucoup de choses pour eux à l'avenir.

Riot Games mise gros sur League of Legends et Valorant

Le milieu du jeu vidéo est constamment en mutation. Avec des retombées financières qui ont explosé au moment de la pandémie de 2020, il attire de plus en plus de monde. Pour autant, la durabilité des studios et de structures annexes est souvent remise en cause en raison de modèles qui peinent encore à apporter la stabilité nécessaire. D'autres voies pourraient alors être envisagées, comme va l'expérimenter Riot Games avec League of Legends et Valorant.

De fait, Riot Games a pris une grande décision qui pourrait changer la face de l'esport à long terme. L'entreprise autorise à présent les paris sponsorisés pour Valorant et League of Legends. Désormais, ils seront possibles pour les équipes de catégorie Tier 1. Mais cela concerne seulement le continent américain ainsi que les régions de l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Par conséquent, cela exclut l'Asie et l'Australie du système

Riot tient en même temps à proposer un cadre solide et sécurisé pour ces parrainages. Le studio veut assurer une régulation, notamment avec une approbation obligatoire des sponsors. L'enjeu derrière cette initiative est de soutenir les équipes dans un contexte où la discipline est mise à rude épreuve en période de post-pandémie. Dans le même temps, les revenus générés permettraient de contribuer à porter les compétions de niveau Tier 2 pour League of Legends et Valorant. Cela bénéficierait aussi aux programmes d'entraînement. En somme, le but est de travailler à pérenniser la scène esportive.