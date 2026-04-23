Après près de vingt ans d'existence, League of Legends a discrètement franchi une étape importante de son évolution, qui pourrait potentiellement ouvrir une porte vers une version consoles, et qui semble s'inscrire dans une volonté de son studio Riot Games de rendre son MOBA iconique pourtant déjà extrêmement populaire accessible à un plus grand nombre de joueurs encore.

Une nouvelle manière de jouer à League of Legends après près de 20 ans d'existence

Dans le cadre de la récente mise à jour des déplacements ZQSD pour les parties compétitives, Riot Games a fait d'une pierre deux coups et mis fin à une domination sans partage des contrôles au clavier-souris sur League of Legends. Le studio a en effet annoncé à la surprise générale la prise en charge native des manettes dans les parties rapides, une première dans l'histoire de l'emblématique MOBA. D'après ce qu'en dit le studio, cette fonctionnalité ne se présente cependant pas comme une nouveauté majeure, mais comme une partie d'un plus large tout concernant l'arrivée des commandes ZQSD en mode Classé.

Le nouveau système de contrôle fonctionne en reliant directement les entrées de la manette au nouveau système ZQSD de League of Legends. Une fois activé, les joueurs peuvent utiliser une manette sans logiciel tiers. Par défaut, les compétences comme A, W, E et R sont assignées aux gâchettes et aux bumpers, tandis que les déplacements et le contrôle du curseur sont gérés par les joysticks. Cela représente un changement important pour le titre, qui utilisait des commandes exclusivement au clavier-souris depuis son lancement en octobre 2009.

Riot Games a cependant bien insisté sur l'objectif de cette fonctionnalité. La prise en charge des manettes sur League of Legends est un nouvel effort pour renforcer l'accessibilité du titre, mais ne viendra en aucun cas remplacer les contrôles au clavier-souris. La manette n'est d'ailleurs pas disponible en parties compétitives, et ne le sera pas, en tout cas dans un avenir proche. Malgré tout, les implications de son ajout officiel au jeu suggèrent bien que Riot s'oriente vers un élargissement de l'accessibilité de son emblématique MOBA, voire même vers une sortie complète de League of Legends sur consoles à l'avenir.

Source : Riot Games