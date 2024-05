League of Legends crée la polémique à cause d'un évènement colossal et de cosmétique vendu hors de prix, la colère gronde.

Depuis des années, League of Legends s’est imposé comme un exemple à suivre pour les free-to-play. On pourra dire ce que l’on veut, le jeu est totalement gratuit et n’a jamais empêché, ni même freiné ses joueurs en leur demandant de mettre la main au portefeuille. Tout est totalement gratuit et jouer régulièrement permet facilement de mettre la main sur les quelques 160 champions actuellement disponibles.

Pour faire vivre son jeu, Riot Games ne mise que sur une vaste boutique de cosmétiques et des événements aux battle pass semi-payants. Jusqu’ici, et ce malgré une augmentation des prix (une seule majeure depuis le lancement du jeu il y a 12 ans), tout le monde y trouvait son compte. Seulement voilà, Riot Games a franchi la ligne rouge cette fois, et la colère gronde.

Un énorme évènement arrive sur League of Legends...

Prochainement, League of Legends démarrera un tout nouvel événement, le Hall of Legends. Une période de fête durant laquelle un joueur pro à la carrière dorée sera mis à l’honneur. Un événement qui se tiendra chaque année désormais et pour ce coup d’envoi, c’est l’immense star Faker qui sera mis sur le devant de la scène.

Quatre fois champion du monde, il a également remporté plusieurs fois les LCK et les MSI (Mid-Season Invitational, second plus gros tournoi après les championnats du monde). Le Coréen est une star de l’eSport et Riot lui offrira prochainement un événement rien que pour lui. Une bonne idée qui a rapidement fait déchanter les fans lorsque la firme a révélé le contenu et les packs cosmétiques tout bonnement hors de prix.

Mais ça va vous couter un bras si vous voulez le gros lots !

59 260 RP (Riot Points), c’est le tarif pour mettre la main sur le pack ultime " Collection Légende immortalisée Signature", ce qui revient à peu de chose près à 450 €. Un prix totalement surréaliste que Riot Games explique par son contenu. Il est vrai que le pack est fourni, c'est du jamais vu pour League of Legends. Il comprend un skin ultime pour Ahri, disposant d’un design exclusif, de nouvelles animations ultra soignées et de choses inédites comme des finish moves pour chaque champion tué, une emote de compteur de mort, une signature lors de la destruction de bâtiments et tout un tas de choses du genre. Le pack comprend aussi des chromas pour les champions Zed, Ryze et Syndra (pour leur skin SKT T1), des icônes et emotes exclusives, des bannières ou encore un titre et des illustrations.

En bref, tout pour ravir les fans hardcore du champion et du joueur. Deux autres packs "moins chers" sont aussi proposés, mais avec moins d’avantages. Un pack Collection Légende Immortalisée à 32 430 RP, soit 250 €, et un plus petit à 5 430 RP, soit 50 € environ.

Collection Légende Transcendée

Prix : 5430 RP (50€)

Passe Hall of Legends

Skin Ahri légende transcendée

Provocation Compteur d'éliminations

Ahri (champion)

Bordure exclusive

Icone et emote exclusifs

Collection Légende Immortalisée

Prix 32 430 RP (250€)

Collection Légende transcendée

Skin Ahri légende immortalisée

Effet visuel exclusif Coup de grâce contre bâtiment

Effet visuel exclusif Coup de grâce contre champion

Annonceur visuel personnalisé

Transformations de skin uniques :

3 formes de Roi-démon avec des répliques uniques.

Transformation Élue du Roi-démon avec ATH du Roi-démon pendant l'ultime.

Illustration holographique Immortalisée

Arrière-plan de profil dynamique

Bordure Immortalisée

Icone et emote exclusifs

Collection Légende Immortalisée Signature

Prix : 59 260 RP (450€)

Collection Légende immortalisée

Améliorations du skin Ahri signature :

Action emblématique de Faker (Ctrl+5)

Coup de grâce contre bâtiment de Faker

Titre « Faker boss de fin »

Bordure Immortalisée signature

Bannière signature

Illustration signature (Ahri et LeBlanc)

100 niveaux de passe

Chroma Parangon LeBlanc légende transcendée

Chromas Parangon SKT T1 Zed, Ryze et Syndra

Icone et emote exclusifs

Cette fois, c'est beaucoup, beaucoup trop cher... même si ce n'est que du cosmétique !

Des prix qui ne passent absolument pas du côté des joueurs. Cette fois, la ligne est franchie. Riot Games avait pourtant déjà provoqué une levée de boucliers à la sortie du skin de Jhin Demiurge Cosmique, qui avait eu droit à un pack coûtant près de 160 €, le plus cher à ce jour. En général, les prix des skins varient en fonction de leur rareté, qui témoigne simplement du travail sur le cosmétique (coloris, design, animations, effets, etc.) et on se retrouve avec une fourchette allant de 975 RP (7 €) à 3 200 RP (25 €) pour les plus gros. En plus, des packs au tarif salé, on en trouve dans League of Legends. Les orbes, par exemple, les loot box maison, sont proposées par lot de 50 pour 12 500 RP, environ 100 €. Idem pour des lots de skins. Sauf que cette fois-ci, c'est vraiment trop, inabordable même pour la plupart des joueurs, même les plus réguliers.

La collection est une chose, mais on parle ici de contenu numérique, sans valeur ajoutée finalement et qui peut être perdu en cas de suppression du compte ou du jeu, chose que rappellent plusieurs joueurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup s'insurgent des prix pratiqués et appellent même au boycott pur et simple du champion Ahri et visent déjà à la bannir des parties classées et draft dès la sortie des packs de skins. La renarde risque donc d'être totalement injouable dans ces modes de jeu pendant un petit moment.

League of Legends lancera les festivités très bientôt !

Pour l’heure, on ne sait pas ce qui sera possible, ou non, d’acheter séparément. Les packs viennent tout juste d’être annoncés et l’événement Hall of Legends démarrera dès le 12 juin prochain et ce jusqu’au 9 juillet. Un pass de combat sera lui aussi mis à disposition et sera garni non seulement des récompenses habituelles comme des orbes et des essences, mais aussi cette fois de skins et de contenu exclusif qui viendront s’étaler sur près de 100 niveaux au lieu des 50 habituels. Oui, pour son premier événement Hall of Legends, League of Legends a mis le paquet, peut-être même un peu trop au goût de certains…