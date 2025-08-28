League of Legends met le paquet pour sa saison 3 avec du contenu très attendu et plein de surprises à venir. Nouveau mode de jeu, skins à gogo, battle pass et plus encore vous attendent.

Si vous êtes un joueur régulier, vous n’êtes pas sans savoir que Riot Games a revu sa copie pour le système saisonnier de League of Legends. Désormais, l’année est divisée en trois saisons avec à chaque fois un thème, de nouvelles histoires qui font suite aux évènements d’Arcane (puisque TOUT est désormais canonique), des mini-jeux et plein de cosmétiques. Prochainement, non seulement les fans pourront retrouver un mode de jeu dont le retour est extrêmement attendu depuis des années, mais également d’autres surprises. En prime, les skins des grands gagnants des Worlds 2025 arrivent enfin avec un record à la clé pour l’un des meilleurs joueurs du monde.

Les skins des World 2024 arrivent enfin sur League of Legends

C’est un rituel sur League of Legends depuis des années : lorsqu’une équipe est déclarée grande gagnante des championnats du monde, ses joueurs choisissent chacun un héros pour qu’il reçoive un skin à thème. Pour la cinquième fois, c’est l’équipe T1 qui a remporté la coupe en 2024 à Londres, mais jusqu’ici nous n’avions pas de nouvelles des skins. Dix mois après la grande finale, les voilà enfin qui arrivent avec une thématique un peu plus sombre qu'habituellement. Les champions sont en effet tous redesignés avec des armes et armures noires et rouges, et quelques cristaux ou autres morceaux de métal luisants. C’est plutôt classe. Évidemment, quelques animations ont été retouchées avec en prime de petits clins d’œil à des temps forts de la rencontre finale.

Les héros sont : Sylas, Gnar, Vi, Varus et Pyke. Toutefois, pour marquer le coup, Faker, qui est toujours considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, n’aura pas un mais deux champions à son image pour fêter son titre de MVP des Worlds 2024. En plus de Sylas, Yone aura lui aussi droit à un nouveau skin. Les deux champions de la mid lane auront d’ailleurs des skins prestige signés pour les plus grands fans. Avec ces nouveaux skins, Faker établit le record du joueur ayant le plus de cosmétiques à son image avec pas moins de 9 skins !

Des nouveautés pour la saison 3

Outre les nouveaux cosmétiques à venir, l’autre temps fort de League of Legends n’est autre que le lancement de sa nouvelle et dernière saison. Pour cette saison 3, Fortiche reviens avec une nouvelle cinématique d'introduction pour le nouveau pan de l'histoire. Durant cette saison, les puissants Darkin seront à l’honneur et ce dès le premier acte. Comme prévu à la fin d’Arcane et de la saison 1 de League of Legends, LeBlanc a quitté Noxus pour Ionia dans le but de semer le chaos et de mettre la main sur une relique puissante.

Il faut croire que les plans de la dame se déroulent sans trop d'accrocs malgré l’intervention de Xin Zhao et Yunara. Xin sera d’ailleurs au cœur de cette nouvelle saison et en profitera pour revoir son lore, mais aussi son design, avec une refonte visuelle bienvenue. Bien entendu, de nombreux skins à thème seront de la partie avec notamment Garen et Jarvan IV en chevaliers Darkin, ou encore Xin Zhao en combattant. Un Battle Pass thématique ainsi que de nouvelles missions dont une permettant de déverrouiller Xin Zhao gratuitement sont également de la partie.

Retour d'un mode de jeu ultra attendu et nouveau champion à venir

Le mode de jeu Doom Bots, que l’on n’avait plus vu depuis 2016, fera aussi son grand retour pour le plus grand plaisir des fans qui attendent ça depuis très longtemps. Ce mode de jeu déjanté nous demandera toujours d’affronter des adversaires IA surpuissants aux compétences complètement folles, mais cette fois, plein de nouveautés sont attendues, notamment de nouvelles capacités et malédictions. D’autres surprises sont également attendues dans les prochaines semaines, dont un champion, qui s'appellerai visiblement Zaahen, qui n’a pas encore été officialisé. Les rumeurs à son sujet se multiplient néanmoins.

Il s'agirait d’un Darkin qui serait sous sa vraie forme, à l’instar d’Aatrox, et ce dernier se battrait avec un glaive. Il serait par ailleurs lié à Atakhan, le nouveau monstre introduit dans l’univers, et dans la Faille de l’Invocateur, en début d’année. Riot nous en dira certainement plus dans les prochaines semaines. En attendant, profitez du patch de cette nouvelle saison et des buffs de Morgana, Miss Fortune ou encore Senna. Les notes de patch complètes sont disponibles sur le site officiel.

Source : League of Legends