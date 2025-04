Un vent de nouveauté va s'abattre sur League of Legends ! La saison 2 de 2025 détaille enfin son contenu, ça promet du lourd et ça arrive très bientôt.

Riot Games a levé le voile sur la saison 2 de League of Legends pour 2025. Il va y avoir du sport, on vous le dit ! Une tonne de nouveautés est annoncée à l'approche de cette sortie imminente. Pour l'occasion, le studio a planché sur plusieurs optimisations, un rééquilibrage du gameplay et, ce que beaucoup attendent à chaque mise à jour, des skins inédits et nouveau Champion. Découvrez tout le programme !

Toutes les nouveautés de la saison 2 de League of Legends

La prochaine mise à jour de League of Legends va apporter un vrai coup de neuf le 30 avril 2025. D'abord, la Faille de l'invocateur aura droit à un relooking aux couleurs de la Fleure spirituelle, du nom de cette saison 2. Dans cette logique, plusieurs skins thématiques seront également ajoutés pour différents Champions, à savoir Ashe, Irelia, Barde, Varus, Zyra et Ivern.













© Riot Games.

Tant que nous abordons le sujet des Champions, cette nouvelle mise à jour de League of Legends va en faire entrer un nouveau en lice ! Soyez prêts à accueillir Yunara, une combattante qui s'inscrit parfaitement dans l'univers onirique de la Fleur spirituelle et des thèmes ioniens de cette saison. Encore mystérieuse, son arrivée viendra enrichir, encore plus s'il le fallait, le roster déjà très conséquent du MOBA de Riot.

En termes d'esthétique, Riot Games convainc ici les joueuses et les joueurs. Avec un trailer d'annonce somptueux et un retour de la map à des couleurs plus apaisantes, voilà qui promet une belle saison sur League of Legends.

Un gameplay repensé et un nouveau mode pour LoL

Toute mise à jour de League of Legends s'accompagne de quelques changements du côté du gameplay. Ici, Riot s'est penché sur l'équilibrage. D'abord, Atakhan dit au revoir à ses deux formes séparées pour n'en adopter plus qu'une nommée « Atakhan écorché ». Ensuite, le système de prime a été repensé pour être plus cohérent. Plus intéressant encore : les larves du Néant n'apparaîtront désormais qu'une seule fois pendant la partie, et plus tardivement. De même, le héraut de la Faille entrera dans la partie au bout d'un quart d'heure et sera plus facile à défaire.

Enfin, League of Legends accueillera une dernière grosse nouveauté le 30 avril ! La saison 2 introduira en effet le mode Brawl, soit un mode de jeu rapide en 5v5. Une toute nouvelle map sera déployé pour l'occasion, celle de la ville de Bandle. L'idée est de proposer des parties plus courtes, avec des enjeux moindres, pour plus de nervosité. Voilà qui devrait plaire aux joueuses et joueurs en recherche d'action.