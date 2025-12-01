League of Legends a totalement revu son système saisonnier en 2025, et continuera sur sa lancée pour 2026. Alors que l'année se termine, Riot nous dévoile une partie de ce qui arrivera pour la prochaine saison. Comme d'habitude, attendez-vous à pas mal de changements côté gameplay, mais aussi sur les parties classées ou les objets, on fait le tour.

Le thème de la saison 1 2026 de League of Legends est connu

Après nous avoir fait visiter Noxus ou encore le monde spirituel, League of Legends s'attaque à une nation majeure dans l'univers de LoL pour sa nouvelle saison : Demacia.

La nation de Garen, Lux ou encore Galio sera à l'honneur pour la saison 1 2026. Comme d'habitude, la carte du jeu se mettra aux couleurs de la région avec davantage de dorures et de teintes blanches et bleues. Outre les héros iconiques de la nation, la nouvelle saison mettra quelques personnages étrangers à l'honneur avec des cosmétiques sur le thème de Demacia. Notez d'ailleurs qu'il s'agira de l'ancienne Demacia, à une époque où la nation brillait encore.

Un skin pour Cho-Gath sur le thème de Demacia qui rappelle Galio

De gros changements pour le rythme des parties et de nouveaux objets

Toutefois, le plus gros des changements sera lié au gameplay évidemment. En 2026, League of Legends change quelque peu les règles en modifiant le tempo des parties, mais aussi la carte avec quelques ajustements, toutefois moins impactants que l'année passée. Dans un premier temps, Atakhan, ses roses et ses bonus disparaitront une bonne fois et on fera la connaissance des Faelights, des emplacements spéciaux qui apporteront des bonus aux balises qui seront placé dessus. Ensuite, les sbires apparaîtront plus tôt au début de partie, avançant alors le début des hostilités de 35 secondes ce qui devrait dynamiser davantage le début de partie, mais aussi rebattre les cartes concernant les premiers sangs et les invades.

Le changement apporté aux tourelles devrait lui aussi quelque peu modifier le tempo des parties de League of Legends. Les plaques des tours T1 ne disparaîtront plus après 14 minutes tandis que les tours T2 et T3 auront quant à elles trois plaques qui distribueront l'or de manière équitable au lieu d'offrir tout d'un coup lorsque la tour est détruite. Là encore, entre la distribution des ressources et le renforcement des plaques, la dynamique devrait être différente. Par ailleurs, les tours généreront désormais des cristaux qui viendront les enrober. Lorsque ce dernier sera attaqué, il explosera et infligera de lourds dégâts à la tour, à la manière de la rune Demolition (qui sera d'ailleurs simplifiée au passage).

La nouvelle carte pour la saison 1 2026 de League of Legends

Plus d'une dizaine de nouveaux objets

On notera aussi l’arrivée (et le retour) de nouveaux objets comme chaque année dans League of Legends, et il y en aura pour tous les rôles : assassin, tank, support… On aura par exemple le droit au Snowbow, un objet qui donne des dégâts et des chances de coups critiques et permet d’infliger des dégâts bonus en fonction de la distance de votre cible. Le Superbell quant à lui, à destination des supports manavores, offrira une quantité colossale de mana et un bonus sur les soins et boucliers directement lié à votre mana max. Au total, plus d'une dizaine de nouveaux objets feront leur entrée.





Un aperçu des nouveaux objets

Les rôles : l'une des grosses nouveautés à venir cette saison

Autre nouveauté importante pour cette nouvelle saison de League of Legends, l'arrivée de quêtes par rôle : Top, Mid et Bot. Ces objectifs seront similaires à ce que l'on retrouve pour les junglers et les supports. Différent bonus seront donné en fonction de vos actions comme le contrôle de votre voie, l'aide sur les objectifs de la carte, votre score, etc. Les junglers et les supports qui ont déjà des quêtes du genre, auront d'ailleurs quelques ajustements également de leur côté. Voici les changements dans les grandes lignes :

Les joueurs Top auront un plafond de niveau maximum augmenté et gagneront globalement plus d'XP. Ils auront aussi accès à des améliorations du sort Téléportation.

Les joueurs Mid auront le droit à des bottes de niveau 3 gratuites et leur rappel sera plus rapide.

Les joueurs Bot gagneront quant à eux davantage d'or et auront le droit à un emplacement d'objet supplémentaire.

Les Junglers verront le sort Châtiment (Smite) être amélioré et gagneront plus d'or et d'XP dans les camps de la jungle en plus de gagner en vitesse de déplacement passive dans cette dernière.

Les Supports quant à eux auront des réductions sur les balises (Ward) de contrôle et gagneront plus d'or continuellement. Ils auront également un emplacement d'inventaire supplémentaire pour y placer les balises.

L'arrivée de la plus grosse nouveauté de League of Legend, le ZQSD

Autre nouveauté majeure, les déplacements en ZQSD arrivent enfin sur League of Legends et ils arrivent dès le 2 décembre aux alentours de 14h. Ils auront toutefois un déploiement au compte-gouttes et ne seront visiblement disponibles qu'en mode normal pour le moment, avant d'arriver comme option en mode classé. Ce nouveau mode de jeu risque de drastiquement changer la donne sur League of Legends, mais pourrait aussi l'ouvrir à tout un tas de joueuses et joueurs qui n'ont toujours pas franchi le pas. À surveiller de très près en tout cas.

D'autres changements majeurs, notamment sur le Matchmaking

Enfin, la saison 1 2026 de League of Legends va faire plein d'autres ajustements concernant le matchmaking. On peut par exemple noter un rapprochement des MMR classés en solo/duo et de celui de la file Flex de manière à ce que les parties en Flex soient plus cohérentes avec le niveau réel des joueurs. Le mode Swift aura lui aussi le droit à des ajustements, la sélection des champions sera plus rapide, on ne pourra plus ban de champion présélectionné par ses coéquipiers, et des modifications seront faites sur l'Autofill. Désormais, il y aura même un bonus de points de ligue en classé lorsque l'on jouera en Autofill, mais aussi une protection en cas de perte de points. Il faudra cependant respecter une note minimum de C pour être éligible.





Source : League of Legends