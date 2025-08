Une chose est sûre : l’univers de League of Legends a encore de très beaux jours devant lui. En effet, devant l’imperturbable succès de la série-mère, Riot Games n’hésite plus à multiplier les projets autour de la licence. Outre 2XKO, qui prendra la forme d’un jeu de combat free-to-play, le studio se prépare ainsi également à lancer Riftbound, un jeu de cartes à collectionner dans la lignée de Magic: The Gathering ou encore Lorcana. Et alors même qu’il n’est pas encore sorti, ce dernier est déjà assurément victime de son succès.

Le nouveau spin-off de League of Legends cartonne déjà

Hier, Riot donnait en effet rendez-vous aux fans de League of Legends pour le lancement des précommandes de Riftbound sur son site officiel. Au programme notamment : l’achat du set d’introduction, baptisé Origins, avec bien sûr la mise à disposition de nombreux boosters vendus à l’unité ou en packs. Un très beau lot de départ, donc, que les joueurs ont été extrêmement nombreux à vouloir s’arracher, à un tel point que les stocks ont fondu comme neige au soleil. Résultat : il n’a fallu guère plus que quelques minutes pour que tout disparaisse.

Forcément, cela a donc créé un véritable chaos chez les fans de League of Legends, qui ont été nombreux à ne pas pouvoir passer commande comme prévu, en plus de devoir faire face à divers problèmes techniques. Car outre la rupture de stocks, le site de Riftbound a également souffert de l’affluence trop abondante de visiteurs, qui a entraîné des pannes, des erreurs de paiement et même des annulations de commandes. De quoi pousser Riot à réagir rapidement, en promettant de « chercher de potentielles solutions pour rendre les futures précommandes plus fluides ».

« Nous gardons également un œil sur la demande du marché pour Riftbound et nous efforcerons d’accroître l’offre afin de nous assurer que les joueurs puissent disposer d’un accès raisonnable au produit » assure également le studio, qui se dit au passage « très touché par le soutien et l’enthousiasme que suscite Riftbound: Origins avant sa sortie anglaise ». Car cette fois encore, il est clair que les fans de League of Legends ont plus que largement répondu présent, ce qui n’augure que du bon pour le lancement officiel du jeu le 31 octobre prochain.