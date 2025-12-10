League of Legends fait une très grosse annonce pour les fans français et ça concerne Riftbound, son jeu de cartes à collectionner qui cartonne déjà partout dans le monde.

League of Legends continue de développer son univers à travers différents formats en proposant des expériences drastiquement différentes. La série Arcane, qui a cartonné sur Netflix en touchant un public vraiment large, mais aussi 2XKO, le jeu de combat free-to-play disponible depuis peu, et bien évidemment Riftbound, le tout nouveau jeu de cartes à collectionner qui compte se faire une place à la table des plus grands. Ce dernier a d'ailleurs une énorme annonce à faire qui va faire plaisir aux fans français.

League of Legends fait une énorme annonce concernant Riftbound

D'abord lancé en accès anticipé en Chine en août 2025, puis à l'international un peu plus tard en octobre, Riftbound a rencontré un joli petit succès. Le jeu de cartes à collectionner League of Legends s'est rapidement retrouvé en rupture de stock un peu partout. Maintenant que tout commence à se décanter tranquillement, un autre problème majeur freine encore les ardeurs des fans français : le jeu n'est pour l'heure disponible qu'en anglais ou en chinois. Mais rassurez-vous, tout est sur le point de changer !

On s'en doutait évidemment, mais c'est confirmé cette fois, le jeu de cartes Riftbound arrive en version française officielle courant 2026 ! Les fans de League of Legends et les joueurs de JCC pas très à l'aise avec l'anglais vont enfin pouvoir s'y lancer à corps perdu. Si l'on n'a pas encore de date exacte concernant la sortie, Riot a tout de même averti que le lancement se ferait par étapes. Le set Origines (Origins) sera le premier à sortir et sera suivi de près par le second, Armes Spirituelles (Spiriforged). Les autres sets suivront jusqu'à ce que toutes les langues officielles soient alignées.

Pour ce qui est des précommandes de la version française de Riftbound, il faudra encore attendre un petit moment. Riot et UVS (qui produit le jeu de cartes) annoncent qu'ils communiqueront davantage d'informations dès le début de l'année 2026. Pour sûr, comme pour presque tous les objets de collection liés à l'univers de League of Legends dont les précédents et Riftbound, on pourra en trouver facilement sur la boutique en ligne de Riot.

Aperçu de la carte En Garde, qui met en scène Fiora ©Riot / UVS - Riftbound

Source : Riot Games officiel