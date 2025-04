Le jeu de combat League of Legends 2XKO sera bientôt jouable grâce à une alpha fermée qui aura lieu ce mois-ci. Malheureusement, à l'heure actuelle, seuls les résidents du Brésil, Canada et des États-Unis pourront mettre les mains dessus. D'ici le courant de l'année, RIOT Games va également lancer un nouveau jeu dans un genre totalement différent qui n'en finit plus de faire débat : le Project K. Après les retours négatifs, la société a revu sa copie et voici les derniers détails partagés.

League of Legends Riftbound arrive en 2025... mais pas partout

Le directeur Dave Guskin et le producteur exécutif Chengran Chai ont donné des nouvelles de Project K: The League of Legends Trading Card Game. Un nom temporaire qu'il faut désormais oublier puisque ce projet inédit a été officiellement renommé Riftbound. En revanche, le principe n'a pas bougé et il s'agit toujours d'un jeu de cartes physiques LoL à collectionner et à jouer pensé avant tout pour être une expérience à partager à plusieurs. Qui plus est, vous pourrez compter sur une dimension compétitive.

« Nous sommes ravis de présenter un jeu de cartes à collectionner pour ceux d'entre vous qui souhaitent s'asseoir et jouer avec des amis, se connecter autour de la table tout en étant immergés dans le monde riche de League of Legends. Nous avons décidé de faire de Riftbound le meilleur des deux mondes. Un jeu facile à enseigner et à jouer avec vos amis, et un jeu stratégique et passionnant lors de tournois de haut niveau ».

Si Riftbound The League of Legends Trading Card Game parait être une bonne idée sur le papier, ce prochain jeu fait encore et toujours rager les joueurs. Et la principale raison à cela est l'abandon de Legends of Runeterra qui ne passe décidément pas. « Nous avons un jeu de cartes à collectionner LoL. Il s'appelle Legends of Runeterra »; « Justice for Legends of Runeterra »; « Il n'est donc pas possible de travailler sur Legends of Runeterra mais Riot est d'accord pour faire un autre jeu de cartes qu'ils vont très probablement abandonner au bout d'un an ? » peut-on lire en réaction de la dernière vidéo.

League of Legends Riftbound arrive en 2025... mais pas partout

Ce qui irrite une partie des fans de Legends of Runettera, c'est que Riftbound - Le jeu de cartes à collectionner League of Legends recyclent en plus des illustrations directement tirées du titre délaissé par RIOT. D'un autre côté, après avoir critiqué les visuels des cartes, certains sont contents des progrès réalisés par la société. « Les cartes sont fantastiques ! Merci d'avoir pris le temps de travailler sur le design, ça a payé ! »; « Le design des cartes est bien meilleur ».

Le jeu de cartes à jouer et collectionner League of Legends sera disponible à l'été en Chine, en octobre 2025 dans beaucoup de pays anglophones, et en 2026 ailleurs... dont la France certainement. Pour le lancement, Riftbound aura un premier set « Origins » composé de plus de 300 cartes « avec des decks pré-construits pour certains champions classiques tels que Jinx, Viktor et Lee Sin ». « Tous les decks contiennent une carte légende » explique RIOT. Au menu, vous trouverez entre autres des cartes rares et secrètes « illustrées par certains des artistes incroyables de Riot dans leur propre style », dont la « Super Mega Death Rocket » de Jinx.

Évidemment, League of Legends Riftbound mettra aussi en vente des boosters, et un Starter Pack « Proving Grounds » pour les débutants. Un coffret conçu pour jouer de 2 à 4 joueurs qui contiendra des decks de démarrage avec Lux, Annie, Maître Yi et Garen. Des personnages iconiques de LoL.

Source : RIOT Games.