Depuis quelques mois, League of Legends traverse d'importantes turbulences. La faute notamment à d'importants changements au niveau de son modèle économique, ainsi que des ajouts qui n'ont pas du tout été du goût des joueurs. Malgré les efforts de Riot Games, la colère de la communauté continue de gronder. Les développeurs ont tenu à désamorcer la situation avec leur premier journal de l'année, qui n'a malheureusement pas amélioré la situation, bien au contraire.

Les joueurs de League of Legends continuent d'en avoir gros sur le coffre

À l'occasion de la Saison 1 de l'année 2025 pour League of Legends, Riot Games a décidé de supprimer divers éléments de craft plutôt appréciés des joueurs s'agissant de récupérer des skins : les coffres Hextech et Masterwork. En lieu et place est arrivé un système de Battle Pass assez controversé. Celui-ci comportait notamment certaines missions difficilement réalisables, et pas assez d'essence bleue pour compenser la perte des coffres pour obtenir des skins. De plus, les joueurs reprochaient une baisse progressive de la qualité de ces derniers, l'imputant en partie à des créations assistées par l'intelligence artificielle.

Les développeurs de League of Legends se sont fendus il y a quelques jours de leur premier journal de l'année pour revenir sur ces récents changements. « Nous voulons vous offrir la meilleure expérience possible et vous permettre de jouer sans dépenser un centime, et la seule dépense s'attache à ce que vous adorez : les skins. Il s'agit de notre seule manière de générer du profit. Mais les coffres gratuits se sont sur le long terme montrés comme non profitables pour nous, même s'ils assuraient une très bonne expérience utilisateur. Il fallait donc que l'on trouve un moyen de maintenir la santé financière de League sur le long terme. Nous avons également entendu vos retours sur la qualité en baisse des skins. Nous allons nous pencher sur la question pour qu'ils correspondent à vos attentes ».

Des changements qui se font encore attendre

Malheureusement, les joueurs de League of Legends n'ont pas bien pris la chose. Beaucoup demandent à Riot de supprimer le système Gacha récemment introduit, de faire revenir les skins ultime, de corriger le système de Battle Pass ainsi que divers éléments d'interface et d'équilibrage, entre autres griefs. Des points sur lesquels Riot Games n'est pas revenu de la manière attendue par la communauté dans son dernier journal des développeurs.

À noter tout de même que, désormais, si vous achetez le skin d'un personnage que vous ne possédez pas, vous obtiendrez ce champion gratuitement. Enfin, certaines missions du Battle Pass vont être retravaillées. De même, la Faille Noxienne va être retravaillée pour être notamment moins sombre. Des petits gestes suffisants pour atténuer la colère des joueurs de League of Legends ? L'avenir nous le dira.

