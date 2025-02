Le patch S25.S1.3 de League of Legends est là et ça va piquer. Attendez-vous à la dose de changements chez les champions et la jungle. Mais également sur plusieurs runes adorées par les assassins. Et Non, il n'y a aucun nerf sur Mel, désolé.

Ça va secouer dans League of Legends cette semaine avec le nouveau patch S25.S1.3 qui rééquilibre plus d’une dizaine de champions et plusieurs mécaniques de jeu. Après les très grosses modifications apportées au lancement de la nouvelle saison 2025, l’heure est aux ajustements. Les ajouts ne se sont pas faits sans heurts, notamment l’apparition des primes ou encore Atakhan. Riot a déjà apporté une pelletée de modifications, mais d’autres arrivent.

Le patch S25.S1.3 de League of Legends apporte plein de changements

Parmi les points importants de ce patch de League of Legends, on peut noter l’augmentation de la limite maximum pour la vitesse d’attaque. Maître Yi, Jinx et Kog’Mow en sortiront assurément grands gagnants. Cette modif devrait rebattre les cartes pour certains champion et/ou build de personnages. D’ailleurs, la rune Déluge de Lames est buff elle aussi, augmentant justement le bonus de vitesse d’attaque . Les autres runes majeures de l’arbre Domination, Électrocution et Moisson Noire sont aussi améliorées. Dans l’ensemble, ce sont donc les assassins et autres mages à burst qui vont être contents de ces améliorations en plus des tondeuses pour qui la vitesse d’attaque bloquait à 2.5 jusqu’ici. A voir comment vont le prendre les joueurs réguliers de League of Legends.

Limite de vitesse d'attaque de base : 2,5 ⇒ 3,0

: 2,5 ⇒ Moisson Noire Dégâts : 20 (+9 par âme) ⇒ 30 (+11 par âme) (ratio inchangé)

Deluge de Lames Mêlée - Vitesse d'attaque : 110% ⇒ 140% Délai de récupération : 12 secondes ⇒ 10 secondes

Electrocution Dégâts : 50-190 (selon le niveau) ⇒ 70-240 (selon le niveau) (ratio inchangé)



Ça bouge dans la jungle , nouveau nerf d'Atakhan

Il y aura aussi du changement dans la jungle avec un rééquilibrage de certaines Ame de Dragon mais aussi des Larves du Néant. Les krugs seront ainsi moins efficaces pour détruire les tours. Enfin, Atakhan passe encore une fois sur le bloc opératoire, plus précisément sa version Vorace qui permet à une équipe de mourir et revenir à la vie rapidement.

Âme techno-chimique Buff à moins de 50% des PV : 11% d'augmentation des dégâts infligés et de réduction des dégâts subis ⇒ 13% d'augmentation des dégâts infligés et de réduction des dégâts subis

Âme des nuages Bonus en vitesse de déplacement : 20% ⇒ 15%

Larves du Néant Lors de leur apparition initiale, leurs PV et leurs dégâts d'attaque se mettent immédiatement à jour, plutôt qu'à 6 min 04 sec de jeu. Dégâts aux bâtiments par effet cumulé : 8/4 toutes les 1 seconde pendant 4 secondes ⇒ 6/3 toutes les 1 seconde pendant 4 secondes

Atakhan PO bonus obtenus après une élimination : 40 PO ⇒ 25 PO Le repli vous soigne désormais complètement, plus seulement vos PV de base. Durée de la stase du repli de Simulacre de vie : 5,5 secondes ⇒ 15 secondes



Autres ajouts et modifications de certains objets support

L'expérience utilisateur pour les streamer de League of Legends va enfin avoir le droit à une mise à jour intéressante leur permettant de rester un peu plus anonyme et éviter notamment le harcèlement ou le sniping (assaut de joueurs extérieur pour pourrir la partie, oui c'est une pratique courante chez les personnes toxiques). Le rythme des parties de League of Legends (mode 5 v 5 traditionnel) sera également impacté par un changement sur les primes de champion pour éviter qu'un seul joueurs ne porte toute son équipe. Une action à double tranchant.

Enfin notons le nerf de deux objets de support agressifs et très populaires : Mélodie du Sang chez les AD et Pique Dimensionnelle de Zak'Zak chez les AP. Les deux items sont nerfent, pour la bonne cause, et devrait calmer les ardeurs des Pyke, Lux, Senna et autres Mel un peu trop énervés.

Ajout d'un mode Streamer (enfin !) : Pour l'activer, rendez-vous dans Paramètres -> Interface -> Jauges de PV et de ressource.

(enfin !) : Suppression passive des primes L'avance nécessaire pour lancer la suppression de prime positive a été réduite de 60%. L'avance nécessaire pour complètement retirer les primes de l'équipe perdante a été réduite de 33%. Une fois les primes d'objectif apparues, les primes de champion sont désormais entièrement supprimées pour l'équipe perdante.



Mélodie du Sang Faiblesse exposée - Augmentation des dégâts subis : 10% (mêlée) | 5% (distance) ⇒ 8% (mêlée) | 5% (distance) Durée : 6 secondes ⇒ 4 secondes



Pique dimensionnelle de Zaz'Zak Ratio de puissance : 20% ⇒ 15%



Le patch S25.S1.3 de League of Legends se lâche sur les champions, ça va faire mal

Au total c'est près de 18 champions qui sont touchés par des modifications, que ce soit des nerfs ou des buffs. On va commencer par les buffs justement. Evelyne, Jax, Nasus, Kayn Quinn, Samira ou encore Rakan et Swain sont tous ajustés pour devenir plus efficace. Evelyn et Kayn, les assassins, seront donc à surveiller après le patch. Entre la modification des runes et un boost de dégâts importants pour les deux personnages, ça risque de faire mal. Même chose pour Quinn d’ailleurs qui voit son bonus de vitesse d’attaque drastiquement augmenter.

En revanche, les champions comme Miss Fortune, Cassiopeia, Pyke, Rell, Teemo ou encore Viego se prennent un ou plusieurs nerfs. La voie du bas va pouvoir respirer puisque Miss Fortune est affaiblie et devrait encaisser davantage de dégâts, l’obligeant à surveiller davantage ses mouvements. Jayce, jugé dominant sur la voie du haut, prend lui aussi plusieurs nerfs sur presque tous ses sorts et formes tandis que Cassio et Galio ne sont que légèrement réajustés.

Les temps fort du patch S25.S1.3 de League of Legends ©Riot Games

Les buffs

Evelynn E - Coup de fouet Dégâts de base : 55/70/85/100/115 (+3% (+1,5% de votre puissance) des PV max de la cible) ⇒ 60/90/120/150/180 (+3% (+1,5% tous les 100 pts de puissance) des PV max de la cible) Dégâts renforcés : 75/100/125/150/175 (+4% (+2,5% de votre puissance) des PV max de la cible) ⇒ 80/120/160/200/240 (+4% (+2,5% tous les 100 pts de puissance) des PV max de la cible)



Jax Stats de base Stat de croissance en PV : 100 ⇒ 103 Régénération de base du mana : 7,6 ⇒ 8,2 R - Maître d'armes Dégâts du troisième coup : 70/120/170 (+60% de votre puissance) ⇒ 75/130/185 (+60% de votre puissance)



Nasus Compétence passive - Mangeur d'âmes Vol de vie : 9/15/21% (selon le niveau) ⇒ 12/18/24% (selon le niveau)



Quinn Z - Œil d'aigle Vitesse d'attaque : 28/36/44/52/60% ⇒ 28/41/54/67/80%



Samira E - Charge sauvage Durée du bonus en vitesse d'attaque : 3 secondes ⇒ 5 secondes



Swain Compétence passive - Nuée de corbeaux PV max par fragment d'âme : 12 ⇒ 15 E - Capture Dégâts : 80/120/160/200/240 (+60% de votre puissance) ⇒ 80/120/160/200/240 (+70% de votre puissance)



Thresh Stats de base PV : 600 ⇒ 620 E - Fauchage Dégâts des attaques de base : 1,5 par âme (+ jusqu'à 80/110/140/170/200%) ⇒ 1,7 par âme (+ jusqu'à 90/120/150/180/210% de vos dégâts d'attaque totaux)



Les nerfs

Cassiopeia A - Bombe nocive Dégâts : 75/110/145/180/215 (+70% de votre puissance) ⇒ 75/110/145/180/215 (+65% de votre puissance) Z - Miasmes Dégâts par seconde : 20/25/30/35/40 (+15% de votre puissance) ⇒ 20/25/30/35/40 (+10 de votre puissance)



Galio Stats de base PV : 632 ⇒ 600



Kayn A - Moisson cruelle Dégâts : 75/95/115/135/155 (+85% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 75/100/125/150/175 (+85% de vos dégâts d'attaque bonus)



Jayce A - Direction le ciel ! Dégâts : 60/110/160/210/260/310 (+120% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60/105/150/195/240/285 (+135% de vos dégâts d'attaque bonus) A - Orbe électrique Dégâts : 60/115/170/225/280/335 (+125% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60/110/160/210/260/310 (+140% de vos dégâts d'attaque bonus) Z - Champ électrique Dégâts : 40/55/70/85/100/115 (+25% de votre puissance) ⇒ 35/50/65/80/95/110 (+25% de votre puissance) R - Transformation : Marteau Mercury Attaque de base renforcée : 25/65/105/145 (selon le niveau) (+25% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 25/60/100/130 (selon le niveau) (+30% de vos dégâts d'attaque bonus)



Miss Fortune Stats de base Armure : 28 ⇒ 25 Stat de croissance en armure : 4,2 ⇒ 4



Rakan Z - Entrée triomphale Délai de récupération : 16/14,5/13/11,5/10 secondes ⇒ 14/13/12/11/10 secondes



Rell Stats de base PV : 640 ⇒ 620 Stat de croissance en armure : 4,3 ⇒ 4



Skarner Stats de base Stat de croissance en armure : 4,8 ⇒ 4,5 E - Impact d'Ixtal Durée de l'étourdissement : 1,5 seconde ⇒ 1 seconde



Teemo E - Tir toxique Dégâts à l'impact : 14/27/40/53/66 (+30% de votre puissance) ⇒ 9/23/37/51/65 (+30% de votre puissance)



Viego Stats de base Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 57



Wukong Z - Leurre Délai de récupération : 18/17/16/15/14 secondes ⇒ 20/19/18/17/16 secondes E - Nimbus Vitesse d'attaque : 40/45/50/55/60% ⇒ 35/40/45/50/55%



Source : League of Legends