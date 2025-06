C'est la cata, League of Legends est victime d'une énorme panne comme on en a rarement vue, le jeu est totalement injouable.

Si vous êtes là, vous avez certainement tenté de vous lancer une partie de League of Legends et tout à déraillé non ? Et oui, le MOBA le plus célèbre de la planète est actuellement en proie à un sérieux plantage et ça a l’air assez grave mine de rien puisque tout le monde (ou presque) a été éjecté des serveurs et tout est mort actuellement.

MAJ 04/06/25 19h30 : ça aura été de courte durée, bien que ce fut globale, la panne est temriné pour la plupart des joueurs.

Article d'origine le 04/06/25 18h :

League of Legends victime d'une énorme panne

Un écran noir au lancement et un accueil complètement vide ? Pas de panique, normalement vous ne vous êtes pas fait hacker votre compte League of Legends et ce n'est pas non plus la faute de votre PC. D’après Downdetector, une énorme panne frappe actuellement les serveurs de LoL et ça ne rigole pas. À l’heure où ces lignes sont écrites, près de 2000 rapports ont été signalés sur le site. Riot Games est toutefois muet visiblement, rien sur les réseaux sociaux ni même sur son site pour le moment, et pourtant du côté des joueurs, ça s’active. Sur les forums ou encore les réseaux sociaux, des centaines de personnes affirment avoir été éjectées en pleine partie, ou dans l’impossibilité d’en relancer une.



League of Legends est en panne (04/06/25)

Comment résoudre le problème ?

L’auteur de ces lignes à lui-même a été catapulté de sa bot lane vers l'accueil sans sommation et dans l’impossibilité de rejoindre la partie (qui semble- t il avait disparu). Difficile de savoir ce qu’il se passe pour le moment puisque Riot est muet comme une tombe, mais les retours sont légion. Il semblerait que plus rien ne fonctionne pour le moment et de manière générale. Il n’y a donc malheureusement pas de solution miracle si ce n’est d’être patient en espérant que Riot Games communique prochainement. À première vue, seul League of Legends est impacté, Valorant par exemple, fonctionne toujours.