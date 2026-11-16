Riot Games annonce une mise à jour majeure pour League of Legends qui promet de faire entrer le MOBA dans une nouvelle dimension. On vous présente New Dawn.

Du haut de ses 17 ans, League of Legends prépare un véritable renouveau. À l'occasion des Worlds 2026, Riot Games a levé le voile sur New Dawn, un nouveau projet qui devrait changer la face du jeu en 2027. Plus qu'un lifting, le MOBA va se lancer dans un chantier qui doit non seulement moderniser son interface, mais aussi repenser certains aspects de son gameplay. Découvrez avec nous les premières nouveautés teasées.

Riot Games annonce League of Legends New Dawn, quelles nouveautés ?

C'est une mise à jour majeure qui se prépare à l'horizon avec League of Legends New Dawn. Les joueuses et joueurs vont voir arriver une tonne de changements, ce qui démarre dès la Faille de l'invocateur. Visuellement, le MOBA va vraiment avoir droit à une belle refonte, que ce soit pour l'interface, les environnements ou, évidemment, les mobs et les champions.

Dans l'ensemble, les réactions sous la publication X de l'annonce sont plutôt enthousiastes. Il y a bien quelques commentaires qui jugent la direction artistique trop enfantine, voire tirant sur le AI slop. Mais, dans l'ensemble, la communauté paraît surexcitée. Comme dirait l'un des commentaires, « c'est une nouvelle ère » qui approche.

D'autant plus que Riot Games promet que League of Legends New Dawn apportera plus de stabilité dans vos parties. À cela s'ajoute des nouveautés en termes de gameplay qui restent encore assez mystérieuses pour le moment. Le teaser d'annonce nous a simplement donné un aperçu d'options de personnalisation encore jamais vues dans le jeu. On a notamment pu repérer la spécialisation 'God Hand' pour Blitzcrank et ce ne sera assurément pas la seule à venir.

Quand sortira LoL New Dawn ?

Face à la grandeur de la promesse, les joueuses et joueurs de LoL sont certainement impatients de découvrir concrètement la prochaine refonte du jeu. Cela dit, Riot se montre là aussi nébuleux. Pour l'heure, le studio a simplement précisé que League of Legends New Dawn serait disponible en 2027.

Toutefois, les équipes de Riot Games ne nous laisseront pas trop longtemps au dépourvu. En effet, le studio prévoie de reparler de League of Legends New Dawn dès le mois de janvier 2027. On devrait alors avoir un nouvel aperçu de ce que nous réserve l'énorme mise à jour et peut-être des précisions sur sa sortie.