Le fameux MMO dans l'univers de League of Legends en développement chez Riot Games refait parler de lui, et il faudra visiblement être extrêmement patient.

C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une récente interview de Marc Merrill, co-fondateur de Riot Games, auprès de Stephen Totilo (Game File). Même si on en sait encore très peu s'agissant du MMO League of Legends à venir, les amateurs du genre l'attendent comme un potentiel gros concurrent aux mastodontes dans le domaine comme World of Warcraft ou Final Fantasy XIV. Malheureusement, ce n'est a priori pas (du tout) pour tout de suite.

Des attentes spatiales autour du MMO League of Legends ?

Depuis sa genèse en 2009, League of Legends est devenu une puissante licence. Riot Games a essayé de la faire fructifier au-delà du MOBA culte, avec notamment le jeu de cartes Legends of Runeterra, des jeux solo narratifs, ou encore la série événement Arcane chez Netflix, par le talentueux studio Fortiche. L'idée d'un MMO dans cet univers foisonnant tombait donc totalement le sens. « Au fil du temps, League a évolué pour devenir un monde complexe. Les gens veulent voyager à travers Runeterra, et on veut rendre cela possible d'une manière impactante », indiquait à ce sujet Marc Merrill durant l'interview qui nous intéresse ici. Sauf que, contrairement au jeu de combat 2XKO à venir, celui-ci brille pour l'instant par son silence.

Stephen Totilo a justement souhaité interroger le cofondateur de Riot Games à ce sujet. Et la réponse risque d'en décevoir plus d'un. « J'espère qu'on pourra sortir notre MMO League of Legends avant que l'humanité aille sur Mars ». Cela signifie donc clairement que le jeu est encore très loin d'être présentable sous une quelconque forme. On peut donc s'attendre à ne pas en entendre officiellement parler avant de très longues années.

Espérons que, entre temps, nous aurons des nouvelles notamment de la prochaine série d'animation dans l'univers de League of Legends, qui devrait cette fois s'intéresser au monde de Noxus.

© Fortiche Production / Riot Games

Source : Game File