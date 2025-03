Comme promis pour accompagner la dernière mise à jour de League of Legends, voici une très belle surprise gratuite à ne pas louper et qui vaut le détour.

L'année 2025 a marqué d'importants changements pour League of Legends, avec notamment un système de saisons et de Battle Pass qu'on retrouve dans d'autres titres free-to-play. En parallèle, Riot Games entend aller au-delà de la frontière de son MOBA iconique, en explorant d'autres genres et média. Nous avons déjà vu le résultat avec l'excellente série Arcane de Netflix, ainsi que des spin-offs tels que Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ou encore Ruined King. Avec la mise à jour 25.06, le titre rajoute dans cette veine une très sympathique surprise gratuite directement sur le launcher du jeu, pendant une durée toutefois limitée.

Riot Games met cartes sur table sur le launcher de League of Legends

En plus de lancer la forme MOBA bien connue depuis plus de quinze ans, le launcher de League of Legends s'étoffe d'une jolie petite nouveauté gratuite, disponible dès maintenant et pour les 40 prochains jours. Depuis le client de Riot Games pour son jeu phare, vous aurez en effet accès à un nouveau mini-jeu somme toute plutôt complet : La Main du Démon. Il s'agit d'un jeu de deckbuilding rogue-lite autour du lore de Noxus, et plus précisément d'Atakhan.

Ce mini-jeu disponible directement sur le launcher de League of Legends s'inspire grandement d'autres titres marquants du genre comme Inscryption ou Slay the Spire. L'idée est en effet de construire un deck pour affronter différents monstres, en évoluant sur une map avec divers embranchements et donc des événements différents. Certains seront des affrontements plus classiques, tandis que d'autres permettront d'obtenir de puissants bonus ou nouvelles cartes. Naturellement, la difficulté montera crescendo au fil de notre progression sur la map.

En plus de proposer une sympathique alternative à la formule MOBA de League of Legends, le mini-jeu La Main du Démon sert un autre but. Pour rappel, Atakhan a été libéré par LeBlanc après plus de 1 000 ans d'emprisonnement. Il vient donc étoffer le lore de la licence, avec des visuels teasant des évolutions à venir sur le jeu de base, comme justement le rework de LeBlanc qui sera présenté plus en détail le 2 avril prochain.



© Riot Games

Source : Site officiel de League of Legends