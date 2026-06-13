League of Legends dévoile enfin son nouveau champion et ses compétences sont complètement folles, surtout son ultime qui permet de faire des exécutions à la chaine !

En parallèle du Summer Game Fest, League of Legends a enfin fait la révélation que beaucoup de fans attendaient, celle du nouveau champion, Locke, fruit de nombreuses rumeurs depuis des mois. Qu'on se le dise, la plupart disaient bien vrai, mais le personnage a une classe encore plus folle que ce à quoi vous pouviez vous attendre.

Le 173e champion de League of Legends arrive bientôt

Riot Games nous l'a présenté à huis clos, pour nous révéler son design et ses compétences, et désormais tout le monde peut l'admirer. Le nouveau personnage de League of Legends est un assassin fait pour la mid lane, bien que durant la présentation beaucoup d'entre nous l'imaginaient déjà se promener dans la jungle, grâce à son kit qui mélange approche furtive, dégâts ciblés et exécution.

Locke est un exorciste dont les compétences seront AP. Son gameplay repose sur l'accumulation de marques et la détonation de ces dernières qui boostent les dégâts en fonction des points de vie manquants des ennemis. Un exécuteur de plus sur League of Legends dont l'ultimate va justement pousser ce concept jusqu'à son paroxysme. Locke sera disponible dans le jeu en même temps que le patch 26.13. Ce sera le seul nouveau héros de l'année, puisque League of Legends va ensuite se transformer intégralement. En attendant, voici toutes les compétences du nouveau personnage.

Toutes les compétences de Locke, le nouveaux champion de LoL

A - Clous rituels Locke lance des clous devant lui, infligeant des dégâts magiques et marquant les ennemis touchés. Les clous ralentissent la cible en fonction du nombre de marques cumulées. Si Locke attaque l'adversaire, les marques sont consommées et augmentent les dégâts.



Un sort utile pour le poke, mais surtout pour infliger de lourds dégâts rapidement, ce qui fait de Locke un nouvel assassin redoutable dans League of Legends.

Z - Brûlure d'âme Locke booste sa vitesse de déplacement, mais subit également des dégâts bruts sur la durée pendant l'effet. Il récupère cependant des PV en fonction des dégâts qu'il subit durant cette période.



Un stéroïde puissant s'il est bien utilisé, mais qui peut aussi punir s'il est au contraire utilisé au mauvais moment. Une balance plutôt rare dans League of Legends.

E - Traque cendrée Locke se téléporte sur une courte distance en infligeant des dégâts autour de lui. Sa prochaine attaque se transforme en une courte ruée et inflige des dégâts à tous les ennemis sur son passage.



Comme beaucoup de sorts du genre dans League of Legends, Traque cendrée permet de passer à travers certains éléments du décor. Cette attaque permet également de faire un combo redoutable avec le A.

R - Purgatoire Locke lance un totem au sol qui projette à son tour des clous sur tous les ennemis dans une large zone autour de lui. Les adversaires sont ainsi ralentis et prennent des dégâts. S'ils passent sous un certain seuil de PV, ils sont attirés au centre de la zone pour être exécutés. Si un ennemi est exécuté, la durée de l'effet est réinitialisée. Lorsque l'artefact a terminé son effet, il reste au sol. Si un adversaire a été tué par l'ultimate, Locke peut alors le récupérer pour augmenter définitivement le seuil de PV demandé pour l'exécution.



Un ultimate redoutable en teamfight qui risque de crisper plus d'un joueur. Les exécutions sont très frustrantes dans League of Legends.