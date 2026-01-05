League of Legends continue de se développer de tous les côtés avec succès. Après la réussite de sa série Arcane sur Netflix, l'univers s'étend et se divise en spin-offs. On notera par exemple le jeu de cartes à collectionner Riftbound qui est déjà victime de son succès et qui débarquera surtout en version française prochainement, mais il y a aussi un nouveau jeu gratuit ambitieux qui vient de faire une annonce très attendue.

Le prochain jeu gratuit League of Legends fait une grande annonce

Au fil des années, League of Legends s'est déjà décliné à plusieurs reprises en différentes expériences. TFT, le nombre incalculable de petits jeux intégrés au launcher pour certains événements ou encore Legend of Runeterra, Song of Nunu… d'autres jeux sont actuellement en développement comme le très attendu MMORPG dont le développement avance, mais aussi un jeu de combat totalement gratuit 2XKO. Ce dernier a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises par le biais de nombreuses phases de test et il s'apprête désormais à sortir officiellement sur toutes les plateformes. Le nouveau Free to Play tiré de l'univers de League of Legends va donc quitté son statut d'accès anticipé et débarquera donc en version 1.0 et ouverte à tous dès le 20 janvier 2026 sur consoles et PC.

Loin du MOBA, 2XKO est un jeu de combat qui met en scène les champions les plus marquants de League of Legends dont certains aperçus dans Arcane également. On peut par exemple retrouver Jinx, Ekko, Warwick ou encore Vi mais aussi Ahri, Darius, Blitzcrank et ce fichu Teemo pour ne citer qu'eux. Comme pour son MOBA, Riot a de grandes ambitions avec ce nouveau jeu compétitif. On doit s'attendre à un suivi de tous les instants, des contenus gratuits et saisonniers certainement mais aussi une scène esportive qui devrait se développer à l'instar de League of Legends et Valorant. 2XKO a pour l'heure de très bons retours de la part de la scène professionnelle mais aussi et surtout des joueurs. Son succès semble donc déjà tout tracé, reste à voir ce que la sortie définitive donnera désormais actée à la fin janvier.

Source : 2XKO officiel