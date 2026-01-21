L'univers de League of Legends s'invite sur consoles avec l'arrivée de son nouveau jeu gratuit qui cartonne déjà sur PC. En prime, il y a une grosse surprise qui plaira aussi aux fans d'arcane.

Pendant que League of Legends lance sa première saison 2026 avec une tonne de nouveautés, le jeu de combat gratuit inspiré de l'univers débarque sur PS5 et Xbox Series dès aujourd'hui. 2XKO, le nouveau free-to-play de Riot Games, cartonne déjà sur PC et sort enfin définitivement sur tous les supports avec une surprise de taille : une héroïne que les fans d'Arcane vont forcément adorer.

Si Jinx, Ekko, Warwick et Vi sont disponibles depuis le départ dans 2XKO, il manquait encore une héroïne star d’Arcane : Caitlyn. La tireuse, ultra populaire dans League of Legends, arrive dans l’arène toujours armée de son fidèle fusil hextech rétractable. Si, en règle générale, Cait préfère les combats à très longue portée, elle sait aussi se défendre au corps à corps. Dans 2XKO, on retrouve d’ailleurs quelques attaques signatures de son rôle d’ADC dans le jeu d'origine. Elle peut ainsi poser des pièges pour contrôler l’espace et entraver ses adversaires, mais aussi exécuter un puissant tir ciblé, similaire à sa compétence ultime dans le MOBA.

En plus de son nouveau champion, 2XKO ajoute une tonne de contenu, dont une vague de skins Arcade, Abeille ou encore Heartseeker. Des thèmes que les joueurs de League of Legends connaissent d’ailleurs très bien, encore une fois, mais on aura ici le droit à quelques exclusivités, notamment Ahri Abeille ou encore Teemo Heartseeker. Encore une fois, c’est franchement très joli et résonnera forcément auprès des fans. À cela s’ajoute enfin une grosse dose d’équilibrages divers et variés, des changements pour la progression dans les parties classées et plein d’autres surprises. 2XKO est donc désormais disponible sur PC, Xbox Series et PS5, le tout gratuitement !

source : 2XKO, Riot Games