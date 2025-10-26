On le sait, à chaque fois qu’un jeu crée l’événement et cartonne, beaucoup s’engouffrent dans la brèche et tentent eux aussi de percer. On l’a vu avec les battle royale, les jeux de zombies, sur l’ère nordique, les FPS ou encore les MOBA. Beaucoup d'appelés et peu d’élus finalement. Du côté des MOBA justement, c’est League of Legends qui règne en maître, DOTA 2 à ses côtés, plus niche mais non moins populaire avec des centaines de milliers de joueurs chaque jour. Toutefois, le jeu de Riot Games a une large longueur d’avance, mais il ne devrait pas trop se reposer sur ses lauriers puisque l’un de ses plus grands concurrents est sur le point de revenir d’entre les morts à la surprise générale.

Le plus grand concurrent de League of Legends revient à la charge

Heroes of Newerth est apparu en 2010 dans le même temps que League of Legends. Après plusieurs années de bons et loyaux services et une activité en berne, le jeu a fini par rendre l’âme courant 2022, laissant des milliers de joueurs orphelins. Bien qu’il eut son moment de gloire, il s’est rapidement trouvé à l’ombre des géants. Toutefois, il y a de ça près de 8 mois, le jeu est revenu à la vie, développé par le nouveau studio Kongor Studios, composé d’anciens développeurs de S2 Games et de membres de la communauté. HON s’appelle désormais Heroes of Newerth Reborn et il compte bien se faire une place parmi les ténors du genre. Cette refonte reprend dans les grandes lignes tout ce qui a fait le succès du premier jeu, de ses mécaniques complexes mais relativement accessibles, en passant par son univers sombre et sa galerie de personnages de toutes sortes.

Comparé à League of Legends, Heroes of Newerth est plus sombre mais également plus pointu en termes de gameplay. C’est ce qui faisait sa force, mais ce qui l’a certainement aussi conduit à disparaître. Le MOBA de Riot Games et celui de Valve étant bien plus attractifs. Avec cette refonte, HON Reborn vise à changer la donne. La direction artistique n’a pas trop changé, mais les graphismes ont pris un sérieux coup de jeune tandis que le gameplay s’est modernisé lui aussi. Après plusieurs phases de test à huis clos, il est temps pour lui de s’ouvrir au plus grand nombre. Heroes of Newerth va lancer sa phase de bêta ouverte dès le 15 novembre prochain sur PC. La sortie définitive en version 1.0 est quant à elle calée pour 2026 si tout va bien.

Heroes of Newerth Reborn annonce du très lourd

Heroes of Newerth Reborn, c’est près de 80 héros, de nouvelles mécaniques de jeu empruntées à la concurrence, notamment chez League of Legends, et de nouvelles créatures à abattre dans la jungle. Les développeurs sont toutefois clairs : s’ils admettent qu’il sera difficile de faire plaisir aux nostalgiques en préservant l’intégralité du gameplay d’antan tout en s’ouvrant à un nouveau public et en se modernisant, ils prennent le pari d’offrir une expérience unique et différente de DOTA 2 et League of Legends. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site officiel pour vous inscrire en attendant l’ouverture des serveurs.

