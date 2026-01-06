League of Legends a eu un gros problème le rendant injouable quelques heures, mais ce n'est pas un problème technique qui en est la cause. La raison est bien plus lunaire que ça.

C'est la boulette ! League of Legends s'est retrouvé injouable durant quelques heures et ce n'est pas la faute à un problème technique cette fois, mais un tout autre problème assez surprenant : un bête oubli.

League of Legends a planté et ce n'était pas un problème technique cette fois

Parfois, même les plus grosses structures peuvent avoir des problèmes. Certains jeux sont injouables à leur sortie puisqu'ils n'arrivent pas à encaisser le nombre de joueurs, certaines opérations de maintenance lourde peuvent aussi poser des soucis techniques. Si vous jouez à League of Legends depuis ses débuts, vous savez forcément de quoi je parle ici. On se souvient encore des mouvements de serveurs qui ont paralysé le jeu pendant de très, très longues heures… des jours pour certains.

Heureusement, le souci qui a frappé le jeu il y a quelques heures n'a pas duré aussi longtemps et les raisons de ce plantage ne sont pas aussi graves et ont rapidement pu être corrigées. En réalité, Riot Games avait tout simplement oublié, semble-t-il, de renouveler sa licence numérique qui était sur le point d'expirer. Résultat, tout s'est coupé quelque temps. Un oubli tout bête qui pose tout de même de vraies questions d'un point de vue structurel. Et ça s'étend bien au-delà de Riot Games d'ailleurs, qui n'est ni la première, ni la dernière victime de ce système de certification numérique. Personne n'est à l'abri d'une coupure de ses services, pas même un monstre gigantesque comme League of Legends qui cartonne depuis plus d'une quinzaine d'années (ça ne nous rajeunit pas).

Quoi qu'il en soit, League of Legends est désormais de retour et tout le monde peut en profiter sans problème. Le jeu s'apprête d'ailleurs à lancer sa saison 1 2026 Salvation, qui mettra en avant la région de Demacia, fief de Garen, Lux ou encore Galio. De plus, une tonne de changements viendront bousculer le gameplay et des évènements sont attendus, tandis que le jeu prépare une importante refonte pour 2027. Nous devrions avoir des nouvelles de cette dernière dans le courant de cette année.