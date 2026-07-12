League of Legends Classic vient enfin de nous donner sa date de sortie en nous détaillant ce qui nous attend, ainsi que ce que réserve son avenir par la suite.

League of Legends lancera bientôt un nouveau jeu parallèle avec League of Legends Classic qui sortira dès le 29 juillet 2026 gratuitement sur PC. Après son annonce il y a quelques semaines, Riot Games crée la surprise en le lançant d'ici quelques jours seulement. On sait désormais exactement ce qui nous attend, mais aussi comment évoluera le jeu par la suite.

League of Legends Classic sortira fin juillet 2026

L'actualité de League of Legends est brûlante alors que les MSI 2026 font rage, le jeu prépare sa refonte pour 2027 et on devrait d'ailleurs en apprendre plus prochainement. En parallèle, un nouveau jeu fera son apparition. League of Legends Classic a pour objectif de proposer une expérience unique, comme à l'époque des trois premières saisons, alors que le jeu cherchait encore son équilibre avant d'atteindre son premier âge d'or. Riot Games a affirmé que League of Legends Classic permettra d'expérimenter réellement ce qu'était LoL il y a plus de 10 ans en donnant quelques détails.

Champions classiques, gameplay old school... voici les détails

League of Legends Classic promet une expérience nettement différente de ce à quoi énormément de joueurs ont l'habitude désormais. Pour jouer au jeu depuis ses prémices en 2009, je fais partie de ceux qui savent que certains vont déchanter. Vous trouvez que LoL a quelques petites aberrations en 2026 ? Vous n'avez pas connu Yi AP, le Sion intuable, Evelynn et son étourdissement, ou encore le bracelet de feu mortel qui permettait à Veigar d'atomiser n'importe quel personnage. Le jeu a énormément évolué au fil des années. Il y a eu énormément de refontes et de nouveautés à tous les niveaux : des champions au gameplay en passant par l'interface.

Les changements les plus importants de League of Legends Classic

Retour des champions comme à l'époque , et vous allez être choqué : Une quarantine de champions seront présents au lancement dont un Sion qui étourdit et a une vitesse d'attaque affolante, Warwick capable de frapper à vitesse lumière, Yi AP et son Q spell légendaire… c'est le retour des champions à leur état naturel.

, : Une quarantine de champions seront présents au lancement dont un Sion qui étourdit et a une vitesse d'attaque affolante, Warwick capable de frapper à vitesse lumière, Yi AP et son Q spell légendaire… c'est le retour des champions à leur état naturel. Le retour des runes à achete r : oui, avant les maîtrises telles qu'on les connaît aujourd'hui, League of Legends proposait des pages de runes à personnaliser et dont on devait acheter chaque rune pour gagner quelques statistiques.

r : oui, avant les maîtrises telles qu'on les connaît aujourd'hui, League of Legends proposait des pages de runes à personnaliser et dont on devait acheter chaque rune pour gagner quelques statistiques. Les maîtrises à l'ancienne : il n'y a pas de Conquérant, de Comète ou de Tempo mortel. À l'époque les maîtrises offraient des bonus très différents, c'est le retour des fameux arbres de maîtrise.

: il n'y a pas de Conquérant, de Comète ou de Tempo mortel. À l'époque les maîtrises offraient des bonus très différents, c'est le retour des fameux arbres de maîtrise. Objets et sorts d'invocateur de l'époque : les nostalgiques du Cœur d'Or, ou de la Clairvoyance vont être aux anges. C'est le retour des objets classiques et de quelques aberrations de l'époque, mais aussi des sorts d'invocateur iconiques.

: les nostalgiques du Cœur d'Or, ou de la Clairvoyance vont être aux anges. C'est le retour des objets classiques et de quelques aberrations de l'époque, mais aussi des sorts d'invocateur iconiques. Une interface à l'ancienne : retour des sélections de champion à l'ancienne, bien avant l'apparition des postes. Il va falloir se battre pour sa place.

: retour des sélections de champion à l'ancienne, bien avant l'apparition des postes. Il va falloir se battre pour sa place. Des graphismes et des performances améliorés, mais une direction artistiques old school : On pourra (re)découvrir le jeu dans d'excellentes conditions, tout en conservant un touche à l'ancienne, bien avant les refonte de la direction artistique.







Un jeu qui évoluera en même temps que le principal, et vous pourrez contribuer

League of Legends Classic a pour but d'évoluer aux côtés du jeu tel qu'il est aujourd'hui. Riot Games n'a pas encore précisé quelle direction prendra LoL Classic par la suite, bien que des mises à jour auront forcément lieu. En revanche, il a été confirmé que la communauté serait sollicitée pour voter et orienter son avenir.

Comment télécharger le jeu gratuitement à sa sortie ?

League of Legends Classic sera proposé gratuitement dès le 29 juillet 2026 et vous pourrez télécharger le jeu directement depuis l'application Riot Games. Le studio préconise d'ailleurs de se préparer dès maintenant en passant par son site officiel, surtout si vous n'avez pas rejoué depuis les nouvelles normes de 2019.