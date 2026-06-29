Ça fait maintenant 17 ans que League of Legends cartonne et ce n'est pas encore fini. L'année prochaine, le MOBA va faire peau neuve avec sa plus importante mise à jour depuis très longtemps. Mais avant de nous en dire plus à ce sujet, le jeu a fait une annonce surprise, précipité à la suite de nombreux leaks, qui va faire plaisir aux fans de la première heure.

Un nouveau jeu League of Legends a été annoncé

En 2027, League of Legends va changer. Pas de suite de prévu, mais ce sera visiblement tout comme puisque l'on parle ici de refonte visuelle, de changements majeurs dans l'interface et de nouvelles mécaniques. Pour le moment, on ne sait rien de cette version et Riot Games a prévu de nous en dévoiler davantage après les MSI de cet été. Ce sera aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur le nouveau jeu annoncé à la surprise générale, League of Legends Classic. Peut-on d'ailleurs dire que c'est réellement un nouveau jeu ? La question est posée puisque comme pour World of Warcraft, Riot Games proposera un second jeu parallèle qui reprendra simplement ce qu'a été League of Legends il y a des années. Malheureusement on n'a pas encore de date de sortie pour cette nouvelle expérience, mais on a déjà quelques détails.

Voici ce que l'on sait de LoL Classic

Au fil des années, le MOBA de Riot Games a énormément changé en revoyant la plupart de ses mécaniques, en faisant des refontes de ses personnages, etc. League of Legends Classic proposera une expérience à l'ancienne, bien avant la plupart de ces changements majeurs. Une version préliminaire publiée sur les serveurs test PBE a permis à certains spécialistes comme Skin Spotlight de creuser les fichiers du jeu et de découvrir qu'il s'agira bel et bien d'un jeu parallèle et non pas un simple mode temporaire.

Skin Spotlight a ainsi déterré près d'une soixantaine de champions comme Annie, Ahri, Jarvan IV, Teemo, Kayle, Lee Sin, Garen ou encore Lulu, Leona et Malphite pour ne citer qu'eux. Ce qui suggère que soit le mode s'inspire d'une version ancienne, mais assez avancée de League of Legends certainement aux alentours de la saison 3, une période charnière pour le jeu. Ou alors Riot Games prévoit d'adapter certains champions à ce mode de jeu old school. Quoi qu'il en soit, on retrouvera aussi les vieux sorts d'invocateur dont certains ont été oubliés, voire ne sont pas connus des plus jeunes, au même titre que les objets (oui, le Cœur d'or pourrait faire un comeback ! ) et bien entendu l'ancien système de runes et compétences.