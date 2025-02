Depuis le début de l'année, les joueurs de League of Legends sont en colère contre Riot Games suite notamment à des changements en profondeur de son modèle économique et de la qualité des derniers skins, un des moyens de subsistance du jeu free-to-play phénomène. Via un nouveau Dev Update, le studio répond à leurs doléances et semble déjà regagner des points auprès de la communauté.

League of Legends revoit sa copie pour contenter les joueurs

En un peu plus de 15 ans d'existence, League of Legends a connu d'importantes mutations pour rester le phénomène qu'on connaît. Le plus important en date marquant le lancement de la Saison 1 de 2025 n'a toutefois pas du tout été du goût des joueurs, en supprimant notamment les Coffres Hextech, des récompenses permettant d'obtenir des skins, champions et autres éléments gratuitement, en remplissant divers objectifs. En parallèle, la qualité des skins semblait décliner, imputée par la communauté par des créations assistées par l'intelligence artificielle.

Dans son précédent Dev Update, le studio derrière League of Legends avait voulu expliquer les raisons derrière ces changements, afin de « maintenir la santé financière du jeu ». Cela n'a visiblement pas convaincu les joueurs, qui ont continué à critiquer les récents changements apportés au titre. Qu'à cela ne tienne, le nouveau Dev Update qui nous intéresse ici vient corriger le tir. Les coffres Hextech feront donc leur grand retour dans l'Acte 2 à venir la semaine prochaine, avec un nouveau système. Il sera ainsi possible d'en obtenir huit dans le Battle Pass, et d'autres via le système d'honneur. De même, les skins exaltés issus du Sanctuaire reçoivent un peu plus d'attention pour être plus plaisants à regarder et porter.

Il s'agit définitivement d'un pas vers la bonne direction, si l'on en croit les réactions des joueurs de League of Legends à l'annonce de ces nouvelles. Beaucoup saluent en effet ces changements avec enthousiasme et remercient les développeurs de les avoir écoutés, tandis que d'autres reprochent aux exécutifs de Riot Games d'avoir pris la décision controversée qui a mené à la polémique qu'on connaît depuis plusieurs semaines.

Source : League of Legends sur YouTube