League of Legends ne cesse d’évoluer à vitesse grand V. Le MOBA que beaucoup ne pensait pas voir décoller, ou ont même rêvé de voir se crasher, est finalement l’un des piliers de l’industrie désormais. À l’instar de World of Warcraft, LoL fait désormais partie du paysage et a beaucoup apporté à l’industrie, notamment à la démocratisation de l’eSport. Le jeu intéresse toujours autant et de nouveaux joueurs affluent régulièrement. C’est d’autant plus vrai avec la sortie d’Arcane, qui a redistribué les cartes, même si Riot Games n’a pas autant capitalisé sur sa série qu’il ne l’aurait espéré. Il faut dire que beaucoup de choses peuvent freiner les nouveaux joueurs, mais Riot travaille dessus et de très gros ajouts sont à venir et ça pourrait bien tout changer.

L'un des plus gros changement de League of Legends confirmé par Riot Games

Au fil des années, League of Legends a évolué et même muté. Si l’on remonte aux prémices du jeu, ou ne serait-ce que 8 ans en arrière, il est méconnaissable. Le système de runes à était modifié, la carte a eu plusieurs refontes, les champions sont régulièrement retouchés et parfois même entièrement repensés… les fans de la première heure sont désormais habitués. Mais prochainement, comme les leaks l'avaient suggérés, Riot Games va opérer ce qui sera certainement l'un des plus gros changements de League of Legends : l’ajout d’un nouveau mode de contrôle, le ZQSD.

Riot l’affirme, et un tour rapide parmi les réactions à la nouvelle le confirment, League of Legends n’est pas aussi accessible qu’il devrait l’être. S’il est certainement plus abordable qu’un DOTA 2 par exemple, le jeu est tout de même particulièrement complexe et demande surtout un vrai temps d’adaptation et d'apprentissage. Outre les règles, sa meta changeante et sa microgestion, il faut aussi se faire au gameplay assez particulier. Héritier des jeux de stratégie en temps réel comme Warcraft 3, League of Legends ne propose actuellement qu’un contrôle en "point & click", tout à la souris. On clique pour se déplacer, attaquer, valider… le clavier ne nous permet actuellement que d’utiliser des raccourcis, les objets ou encore les compétences.

Des personnages comme Katarina vont voir leur dynamique clairement changer.

Le ZQSD arrive pour rendre le jeu plus accessible

Dans une volonté de moderniser sa formule et de rendre le jeu plus instinctif à l’emploi, Riot Games va donc implanter le déplacement via ZQSD comme dans les MMO à l’instar de World of Warcraft et Guild Wars 2 par exemple. On se rapprocherait alors de jeux comme l’excellent Supervive ou encore Battlerite. Cela permettra de gagner en accessibilité sans perdre en profondeur pour autant.

Sauf qu’intégrer un nouveau système de contrôle dans un jeu aussi compétitif que League of Legends et surtout en place depuis près de 15 ans avec des joueurs qui sont là depuis le début, c’est très difficile. L’équilibrage est certainement ce qui pose le plus de questions ici et ce qui inquiète. La nouvelle est plutôt bien accueillie par les nouveaux joueurs, les occasionnels ou encore ceux n’ayant pas encore touché au jeu à cause des contrôles notamment. En revanche, chez les vétérans, ça divise, même si la curiosité l’emporte souvent.

Il n'y a pas que la carte qui va changer pour la prochaine saison sur le PBE © Riot Games.

Une nouvelle fonctionnalité qui peut tout changer et qui divise

Bousculer autant de mécaniques de jeu est un très gros risque, surtout pour la scène eSport ou tout simplement les parties classées. Passer d’un contrôle à la souris au ZQSD change toute la dynamique, va rendre certains champions instantanément plus forts que d’autres et pose beaucoup de questions concernant l'utilisation de certaines compétences. Riot Games se dit conscient de toutes ses problématiques, c’est pour ça qu’il compte faire les choses doucement.

Le contrôle ZQSD arrivera petit à petit dans League of Legends et ça commencera par le PBE. Riot invite d’ailleurs les joueurs à venir massivement tester ces contrôles pour leur rapporter un maximum de retour. Une fois l’étape du PBE franchie, le ZQSD atterrit sur les modes secondaires de League of Legends, comme l’ARAM, puis dans les parties normales. Tant que tout n’est pas peaufiné aux petits oignons, il n’y aura pas de nouveau mode de contrôle pour les parties classées. Riot Games insiste bien là-dessus, il ne faut pas que l’équilibrage soit complètement détruit et que les deux modes puissent coexister. Nous verrons, pour l’heure, il y a plus de questions que de réponses, mais la curiosité l’emporte.

