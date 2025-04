League of Legends est un monument du jeu vidéo. Qu’on l’aime ou non, le MOBA s’est enraciné dans l’histoire et laissera une trace, notamment pour tout ce qu’il a fait pour la scène eSport et le jeu compétitif dans son ensemble. Les fans sont légion, les joueurs se lancent par millions dans la faille chaque jour, le succès est toujours au rendez-vous. C’est d’autant plus vrai depuis l’explosion de la série Arcane qui a ouvert les portes de l’univers de League of Legends à un vaste public. La licence n’a pas encore développé son plein potentiel, l’avenir s’annonce des plus radieux pour le jeu et tout ce qui l’entoure. Pour consolider cette optique, Riot Games opère donc un changement majeur dans ses équipes et les joueurs devraient être ravis.

Un très gros changement chez Riot Games

Riot Games a annoncé il y a peu qu’il changeait de président. Ce sera donc Holy Darling qui prendra le rôle dans les prochaines semaines. Riot Games mise beaucoup sur les compétences de ce vétéran de l’industrie ayant fait ses armes un peu partout avant d’arriver chez Riot. Dans son article d’annonce, l’entreprise affirme qu’en tant que nouveau président, Hoby épaulera les équipes pour « aider les Rioters à rêver grand » et surtout pour « libérer la créativité et à servir les joueurs du monde entier » Rien que ça.

Les joueurs de League of Legends sont plutôt ravi de l'annonce

Depuis septembre 2023, c’est Dylan Jadeja qui occupait le rôle de PDG. Une personnalité controversée au sein de la communauté puisque de nombreuses décisions n’ont clairement pas plus aux joueurs. À la pelle on peut mentionner des centaines de licenciements un peu partout dans l’entreprise, la disparition de la Riot Forge, dispositif ayant été mis en place pour permettre à l’univers de League of Legends de se développer par le biais d’autres jeux. L’initiative a donné naissance à de nombreux titres comme les très bons Song of Nunu et Ruined King ou encore les sympathiques Mageseeker et Convergence avant d’être mise à mort. Il n'y a finalement que le jeu de combat 2HKO et le MMO League of Legends dont on ne sait rien du tout est resté en développement.

En ce qui concerne League of Legends lui-même, plusieurs changements majeurs sur son économie ont été appliqués. L’ajout polémique du Sanctuaire, un gacha pour cosmétique, ainsi que de nombreuses modifications tarifaires ou du battle pass n’ont pas été au goût de tout le monde.

Bien que tout ne peut certainement pas lui être imputé, Dylan Jadeja n’a pas vraiment convaincu les joueurs qui voient déjà ce changement de président comme une chance de renouvellement au sein de Riot Games et donc de sa politique concernant le MOBA mais plus globalement tout l’univers de League of Legends. Beaucoup espèrent notamment des changements concernant toute la partie économique du jeu, mais également un plus grand soutient aux titres secondaires comme Legends of Runeterra par exemple. Mais là dessus, il n'y a que très peu d'espoir puisque Riot s'est lancé dans la conception d'un jeu de cartes à collectionner physique qui devrait prendre une place nettement plus importante que la version numérique.

