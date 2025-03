Un nouveau jeu de Riot Games qui réunira les fans de League of Legends et Arcane, annoncé il y a quelques semaines, nous en dit un peu plus sur sa sortie en France.

La saison 2 d'Arcane sur Netflix n'a laissé personne indifférent, mais il n'y aura pas de suite directe sur la plateforme de streaming vidéo. Comprenez par là que ce n'est pas la peine d'attendre une saison 3, car ce n'est tout simplement pas dans les projets de Riot Games. En revanche, il devrait bien y avoir d'autres histoires portées à l'écran, du moins si le gouffre financier de la série n'annule pas tous les plans et idées. On verra ce qu'il en est dans les prochaines années, mais si vous êtes fans d'Arcane et de League of Legends, on a une bonne nouvelle pour vous !

L'après Arcane prend forme avec ce nouveau jeu League of Legends

Comme vous le savez sûrement, Arcane est une série dérivée de League of Legends. Un jeu toujours aussi populaire qui n'a d'ailleurs pas totalement convaincu avec l'Acte 1 de sa Saison 1 de 2025. D'ici quelques mois, LoL va également s'illustrer avec son propre jeu de cartes à collectionner et à jouer, Project K: The League of Legends Trading Card Game, qui devrait aussi plaire aux fans d'Arcane étant donné qu'un set spécial a déjà été dévoilé.

Lors de la présentation, Riot Games avait annoncé une sortie pour début 2025 en Chine, puis dans le reste du monde plus tard. Les préparatifs avance puisque l'entreprise a fait savoir il y a quelques jours qu'elle ferait équipe avec UVS Games pour distribuer ce nouveau jeu League of Legends et par conséquent l'édition spéciale Arcane. « UVS Games va nous accompagner dans la commercialisation de Project K auprès des joueurs de nombreux pays anglophones en 2025. Nous prévoyons ensuite de développer le jeu dans d'autres régions du monde en 2026 ».

Maintenant la question est de savoir à quel moment les fans français d'Arcane et de League of Legends pourront y avoir accès. On a justement eu l'occasion de poser la question à Riot Games et voici la réponse officielle qu'on nous a transmis. « Pour le moment, nous n'avons pas encore les informations concernant la France. Ça va arriver un peu plus tard ». Les fans d'Arcane et de LoL doivent donc faire preuve de patience, mais au moins, Projekt The League of Legends Trading Card Game arrivera bien chez nous.

Source : Riot Games.