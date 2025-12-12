League of Legends vient de faire une grosse annonce, non pas pour son MOBA, mais pour son autre jeu du moment : 2XKO, le jeu de combat gratuit qui cartonne.

Même sans aucun prix glané dans la catégorie Meilleur Jeu de Combat de l'année, 2XKO, le versus fighting de League of Legends, avait tout de même une annonce importante à faire pendant cette période de Game Awards 2025. Une annonce très attendue par les fans du genre qui n'ont pas encore pu toucher au jeu.

Le jeu de combat League of Legends fait une grosse annonce

2XKO est actuellement disponible sur PC gratuitement et propose aux joueurs de s'affronter en incarnant des personnages de League of Legends. Un jeu de combat dynamique et intense qui se déroule en match à deux contre deux. Vous pouvez d'ailleurs contrôler seul votre duo, ou faire équipe avec un autre joueur auquel cas chacun joue son propre personnage. À l'heure actuelle, le jeu n'est disponible que sur PC, mais ça va bientôt changer. 2XKO vient en effet d'annoncer qu'il arriverait gratuitement sur PS5 et Xbox Series dès le mois de janvier 2026, sans date précise malheureusement. Il va donc encore falloir patienter un petit peu pour savoir quand sera disponible le jeu de combat League of Legends exactement.

2XKO ne nous a clairement pas tout dévoilé

2XKO est sorti il y a peu, mais il propose déjà un roster plutôt fourni avec plus d'une dizaine de personnages parmi les plus appréciés de League of Legends comme Ahri, Teemo, Blitzcrank, Illaoi ou encore Darius et Yasuo. Les fans d'Arcane peuvent eux aussi s'y retrouver puisque plusieurs personnages marquants de la série sont également présents dans 2XKO. Il y a notamment Warwick, Ekko, Jinx et sa frangine Vi, bien évidemment. Chaque personnage dispose de ses propres spécialités, de ses compétences uniques et de quelques subtilités de gameplay. Blitzcrank par exemple, le golem de métal, est très bon en choppe à distance et doit aussi faire avec une gestion de la vapeur pouvant altérer son gameplay. La renarde Ahri quant à elle, est dotée d'une grande mobilité et se trouve être particulièrement à l'aise dans les airs, là où Illaoi, bien plus terre-à-terre, est parfaite pour contrôler le champ de bataille à courte portée. 2XKO n'a clairement pas fini d'évoluer et d'autres personnages jouables de League of Legends sont attendus prochainement.