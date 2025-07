2XKO, le jeu de combat free-to-play dans l’univers de League of Legends, continue les belles annonces en confirmant la présence d’un nouveau personnage et l’arrivée prochaine d’une bêta fermée.

Quand on possède une franchise aussi réputée et appréciée que League of Legends, il est tout naturel de vouloir capitaliser dessus. Riot Games l’a bien compris, et il nous le prouve en multipliant les projets se déroulant dans l’univers de la licence. Ainsi, après nous avoir gratifiés de l’excellente série Arcane sur Netflix, le studio se prépare désormais pour le lancement d’un nouveau titre, 2XKO, qui prendra la forme d’un jeu de combat free-to-play. Et à ce sujet, deux bonnes nouvelles viennent justement de tomber.

Vi rejoint le casting de 2XKO

Tout d’abord, si vous faites partie des fans de la série Arcane, alors vous serez probablement ravis d’apprendre qu’un autre des personnages du show est appelé à rejoindre le roster du jeu : Vi. Elle rejoint ainsi notamment sa sœur, Jinx, aux côtés de plusieurs autres personnages de l’univers League of Legends tels que Ahri, Braum, Yasuo, Ekko, Darius et Illaoi. De fait, on connait à ce stade huit des dix combattants annoncés pour le lancement de 2XKO. Nul doute que les deux derniers nous seront révélés très prochainement.

Annoncée au travers d’un long trailer de gameplay, la bagarreuse Vi, aussi appelée « Cogne de Piltover », promet un gameplay percutant grâce à ses deux énormes poings de fer capables de générer des ondes de choc électriques. Aussi agile que rapide, elle devrait sans aucun mal pouvoir s’imposer comme une adversaire redoutable sur le ring. Et cela, les joueurs présents à l’EVO 2025 auront la chance de s’en assurer en avant-première, puisque les développeurs de 2XKO ont confirmé que Vi y sera jouable au travers d’une démo entre le 1er et le 3 août prochain.

Une bêta fermée annoncée pour la rentrée

Mais que ceux qui ne peuvent pas se rendre à Las Vegas se rassurent : il ne s’agira pas de la seule occasion de prendre la bête en main. Car l’autre bonne nouvelle du jour, c’est que 2XKO aura également droit à une bêta fermée dès la rentrée ! Pour espérer avoir une chance d’y participer, c’est très simple : il vous suffit alors de vous rendre sur le site officiel de Riot Games, et de vous inscrire en utilisant le formulaire dédié. Attention toutefois, bêta fermée oblige, tout le monde n’aura pas la chance de recevoir son invitation pour l’événement.

Notez par ailleurs que cette bêta fermée de 2XKO, qui débutera le 9 septembre 2025, se déroulera en exclusivité sur PC. Pour l’heure, il n’a pas été précisé si d’autres sessions sont prévues ultérieurement sur PS5 et Xbox Series, plateformes où sera également disponible le jeu League of Legends à sa sortie. Et quelle est la date de sortie de ce dernier, justement ? Là encore, on l’ignore. Tout ce que l’on sait, c’est que le free-to-play de Riot Games reste prévu pour 2025. De fait, sauf report inattendu, cela n'est désormais plus qu'une question de temps.