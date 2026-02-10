Il y a peu, l'univers de League of Legends s'étendait avec un tout nouveau jeu très différent du MOBA, 2XKO. Un free-to-play orienté jeu de baston pour venir chercher Street Fighter 6 et autre Tekken 8 sur leur propre terrain. Si le jeu est beau, bien fini et peut compter sur la licence extrêmement lucrative pour venir chatouiller la curiosité des fans, malheureusement, le succès n'est pas aussi fort qu'attendu, obligeant Riot Games à prendre une mesure déplaisante et radicale.

Très mauvaise nouvelle pour le dernier jeu dans l'univers de League of Legends

2XKO est sorti en version 1.0 il y a peu sur console et PC, mais si le free-to-play a attiré du monde à sa sortie, il n'a pas su séduire autant qu'il aurait dû. Riot Games affirme que le jeu peut compter sur un noyau dur de fans très nombreux, mais ce n'est pas suffisant. « Le jeu a su trouver un écho auprès d'un noyau dur de joueurs passionnés, mais la dynamique globale n'a pas atteint le niveau nécessaire pour soutenir une équipe de cette taille sur le long terme », déclare l'éditeur de League of Legends par le biais de Tom Cannon, producteur exécutif de 2XKO.

L'homme précise par ailleurs qu'« il ne s'agit pas d'un jugement porté sur les employés de Riot Games en particulier, ni du signe que l'aventure est terminée ». Malheureusement, vous l'aurez compris, Riot Games licencie pas moins de 80 employés qui s'occupaient du jeu à différents niveaux. Une mesure triste, déplaisante mais nécessaire d'après Cannon, qui justifie cette organisation dans le but de « d'assurer un avenir plus durable à 2XKO ».

2XKO dans la tourmente ? Des mesures nécessaires selon Riot Games

Toutefois, les employés ne sont pas remerciés sans rien. L'éditeur de League of Legends s'est engagé à les réintégrer au sein de l'entreprise dans la mesure du possible, mais sur d'autres projets. Pour celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas de ce changement, ils auront le droit à une indemnité de préavis d'au moins 6 mois et même à une indemnité de départ lorsque c'est possible. Un départ en douceur dans la mesure du possible, déjà écorché par l'intervention de Patrick Miller, qui a travaillé plus de 12 ans chez Riot Games et 10 ans sur 2XKO. Ce dernier a affirmé sur Bluesky avoir été licencié avec un préavis de seulement 30 minutes.

Pattirck Miller sur Bluesky

Peu importe la manière dont sont faites les choses, que ce soit chez les papas de League of Legends ou ailleurs, les licenciements ne sont jamais de bonnes nouvelles, ni pour les employés ni pour l'industrie en général. Le secteur a beaucoup de mal à trouver un juste équilibre pour ne pas avoir à licencier ses employés à la moindre déconvenue, et c'est terrible.

source : Riot Games