Après notamment le jeu de cartes Legends of Runeterra et le RPG Ruined King, League of Legends aura bientôt droit à une adaptation dans un tout autre genre : le jeu de combat, avec 2XKO. On attend également un ambitieux MMO en préparation, qui risque cependant de ne pas sortir avant plusieurs années. Teasé pour la toute première fois en 2019 sous le nom de code Project L, 2XKO a pour rappel fait l'objet d'un playtest en août dernier. Il a tout récemment été victime d'un leak, qui prête à croire que Riot Games devrait nous en redire plus à son sujet incessamment sous peu.

K.O. technique par leak pour le jeu de combat League of Legends à venir

En chantier depuis de très nombreuses années, le jeu de combat en tag team 2XKO dans l'univers de League of Legends ne dispose toujours pas de date de sortie établie. Pour l'heure, on sait seulement qu'il proposera divers champions iconiques comme Jinx, Ekko, Darius ou encore Yasuo, avec des panoplies de coups se voulant très fidèles à leurs personnages respectifs. À l'instar de son FPS compétitif phare Valorant, Riot Games s'est également entouré de spécialistes des jeux de combat pour bien faire les choses.

À ce propos, une build relativement récente de League of Legends 2XKO aurait, d'après Insider Gaming leaké sur un Discord spécialisé dans le datamining. Il n'est d'ailleurs pas le seul concerné, puisque des builds d'autres jeux comme Killing Floor 3, PUBG Prologue: Go Wayback, mais aussi ARK Raiders et une version précoce de Delta Force Hawk Ops étaient également dans le lot.

Les builds de ces jeux seraient donc actuellement en train d'être disséquées par les membres du Discord. De plus amples informations à leur sujet devraient ainsi apparaître prochainement sur la Toile. Si on ne connaît pas l'origine des builds leakés, il se pourrait toutefois que, dans le cas de League of Legends 2XKO, Riot Games se prépare bientôt à en dire plus à son sujet. Nous pourrions par exemple avoir l'annonce d'un futur playtest, voire d'un déploiement en alpha/bêta. Une telle annonce pourrait notamment avoir lieu durant le Summer Game Fest 2025 à venir début juin. L'avenir nous le dira.

Source : Insider Gaming