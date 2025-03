Riot Games a officiellement redonné des nouvelles du prochain jeu League of Legends à venir, avec des annonces qui risquent de décevoir celles et ceux qui l'attendent.

Il y a quelques jours, 2XKO, le jeu de combat dans l'univers de League of Legends, avait fait l'objet d'un leak sur un Discord à destination des dataminers. Peu après, Riot Games se fendait d'une longue vidéo de type « Journal des Développeurs » pour faire une grande annonce, complétée par des sessions Q&A auprès de la communauté. Malheureusement, elles risquent de souffler le chaud et le froid auprès des joueurs curieux de voir le résultat.

League of Legends 2XKO se prépare à un lancement en petit comité

Bien que League of Legends 2XKO ne dispose pas encore de date de sortie, celle-ci semble se rapprocher à grands pas. Dans un récent Dev Update, Riot Games se fendait notamment de plus amples précisions quant au fonctionnement de son jeu de combat au format tag team. Il sera par ailleurs possible d'essayer tout cela du 18 au 20 avril via une phase d'Alpha Test Lab... à condition de résider au Brésil, au Canada ou aux États-Unis. Le reste du monde devra malheureusement attendre son tour.

Ensuite, via des sessions Q&A lors d'un stream du spécialiste des jeux de combat Sajam et sur le Discord officiel du jeu, nous avons reçu de plus amples détails quant au nombre de personnages jouables disponibles au lancement de League of Legends 2XKO. Là encore, les choses vont visiblement se faire en petit comité, puisqu'il est question de 10 champions, en tout et pour tout. Un développeur présent sur le stream de Sajam avait ceci à dire à ce sujet : « Je sais que c'est un nombre assez bas. Mais, honnêtement, on veut vous délivrer le jeu le plus vite possible, plutôt que de vous faire attendre pour gonfler le nombre de champions. Rappelez-vous que c'est un jeu-service. Dès qu'il sera sorti, le train des nouveaux champions se mettra immédiatement en route ».

Pour l'instant, on connaît sept des dix champions qui composeront le roster de départ de League of Legends 2XKO : Ahri, Braum, Darius, Ekko, Illaoi, Jinx et Yasuo. Ne reste donc plus que trois champions inconnus. Nous pourrions en apprendre plus à ce sujet lors du Summer Game Fest 2025 prévu début juin, ou lors du EVO, la grand-messe compétitive des jeux de combat, à venir en août.

Sources : 2XKO sur YouTube ; Sajam sur Twitch