Il y a parfois des jeux qui sont voués à bénéficier d’une longévité exceptionnelle, et League of Legends en fait assurément partie. Depuis sa sortie en 2009 il y a maintenant seize ans, le MOBA de Riot Games n’a cessé de gagner en popularité auprès des joueurs, au point de s’imposer aujourd’hui comme l’un des cadors en la matière. Pour autant, une grande question revient souvent au sein de la communauté : le studio prévoit-il d’offrir une suite au jeu ? « La réponse à cette question a été et reste non », assure Riot. Mais de gros changements arrivent.

League of Legends va bientôt évoluer, c’est officiel

En effet, au détour d’une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux hier, les créateurs de League of Legends sont revenus sur leurs projets à long terme pour le jeu, qui est amené à subir d’importantes évolutions dans les années à venir. « Nous nous sommes toujours engagés à améliorer et à mettre à jour [le jeu] en permanence, que ce soit avec de nouveaux modes, des mises à jour des champions, un rééquilibrage du jeu toutes les deux semaines, et ainsi de suite » assure Paul Bellezza, producteur exécutif de League of Legends.

Mais à l’avenir, Riot entend désormais aller encore plus loin. « Il y a certaines choses qui ont plus de sens dans le cadre d’un ensemble plus large de changements », ajoute le boss du studio, Andrei van Roon. « C’est dans cette optique que nous avons travaillé sur une mise à jour beaucoup plus importante pour League of Legends ». Et bien qu’il soit encore beaucoup trop tôt pour que les équipes puissent nous en montrer davantage à ce sujet, cela n’a pas empêché le studio de nous teaser certains des changements à venir à compter de 2027 et au-delà.

D’importantes mises à jour se préparent

« Pour commencer, nous développons un tout nouveau client de jeu qui sera entièrement intégré à l’expérience, plutôt que d’être une application distincte comme c’est le cas aujourd’hui » explique Van Roon. Mais les choses ne s’arrêtent évidemment pas là, puisque Riot compte également retravailler Summoner’s Rift avec « des graphismes entièrement retravaillés et quelques nouveautés dans le gameplay », en plus d’apporter divers changements à Runes et à la façon dont les joueurs peuvent faire leurs choix avant de se lancer dans l’aventure.

« Nous sommes aussi en train de repenser l’expérience des nouveaux joueurs afin que, une fois cette refonte terminée, ce soit le moment idéal pour faire découvrir League of Legends à vos amis » révèle Bellezza à ce sujet. Bien sûr, il ne s’agit alors là que d’un échantillon des nouveautés à venir, qui nous seront dévoilées progressivement au cours des prochains mois. D’ici là, Riot continue de s’engager à faire des mises à jour régulières autour du jeu, qui semble donc avoir encore de bien belles années supplémentaires devant lui.

« Votre amour et votre dévouement pour League of Legends sont ce qui nous pousse à rendre ce jeu meilleur. […] Donc comme toujours, merci infiniment pour votre temps, votre soutien, et plus simplement pour tout » conclut Riot. Voilà qui devrait faire le bonheur de nombreux fans, et peut-être même pousser certains des néophytes qui avaient lancé puis abandonné le jeu entre les deux saisons d’Arcane à revenir pour de nouvelles aventures. Des aventures qui, insistons néanmoins là-dessus, ne devraient toutefois pas débuter avant 2027.

Source : Riot Games