La franchise Le Seigneur des Anneaux est une licence ultra juteuse, et ce, depuis toujours. Romans, films, séries, jeux vidéo… peu importe la déclinaison, la Terre du Milieu fait vendre et a un nombre assez incroyable de fans. Prochainement, c’est d’ailleurs un jeu vidéo centré sur Gollum, sobrement appelé Le Seigneur des Anneaux : Gollum, qui viendra ajouter sa pierre à l’édifice. Et visiblement, un autre gros jeu est d’ores et déjà sur les rails.

Le Seigneur des Anneaux bientôt de retour avec un énorme jeu

Un nouveau titre Seigneur des Anneaux dont on ne sait finalement pas grand-chose pour le moment, mais qui promet déjà de très belles choses. Le jeu se présentera sous la forme d’un MMORPG qui reprendra tous les codes et l’univers de la franchise en surfant notamment sur les événements de la saga du Hobbits et la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Attendez-vous à pouvoir fouler la Terre du Milieu dans les moindres recoins. Ce nouveau titre est prévu pour être crossplateforme et devrait donc sortir sur PS5, Xbox Series et PC. Pour le moment, ce sont ici les seules choses que nous savons concernant le jeu lui-même. Un jeu qui s'annonce particulièrement ambitieux, mais qui reste très mystérieux.

Le genre d'environnement qui ferait réver dans un MMO - Les Anneaux de Pouvoir, Amazon Prime Video

Embracer et Amazon main dans la main

Ce qui est très surprenant en revanche, c’est que c’est Amazon qui va se charger du développement et de l’édition, appuyé par son studio Amazon Games Orange County à qui l’on doit le MMO New World. Alors, si le studio en charge du développement n’a absolument rien de surprenant au vu de son expérience dans le domaine du MMO, c’est surtout le fait que de voir Amazon se rejeter dans un projet de MMO Seigneur des Anneaux qui a de quoi surprendre. Pour rappel, le géant américain avait déjà un jeu similaire dans ses tuyaux, il y a de ça un bon moment, et avait complètement tué le projet dans l'œuf à l’époque.

Mais visiblement, le succès (pourtant en demi-teinte) de la série a suffi à relancer la machine. Toutefois, depuis le temps, l'eau à coulé sous les ponts. Amazon a eu deux très gros succès côté MMO ( Lost Ark et New World) et a signé de gros partenariat comme Blue Protocol avec Namco Bandai ou encore le prochain Tomb Raider avec Embracer. Reste maintenant à savoir si le jeu aboutira, et si oui, quand.