Initialement sorti sur PS3, Xbox 360 et Steam, d’où il avait été délisté, Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord a eu droit à un retour surprise sous la forme d’un remaster.

Ce n’est désormais plus un secret : Le Seigneur des Anneaux fera bientôt son grand retour dans le monde du jeu vidéo entre les mains de Warhorse Studios qui, en plus d’œuvrer sur la suite de Kingdom Come Deliverance 2, nous prépare un gros RPG en monde ouvert dans la Terre du Milieu. Mais parce que ce dernier n’arrivera sans doute pas avant un bon moment, les fans de l’univers de J. R. R. Tolkien seront sans doute ravis d’apprendre que Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord, disparu des radars depuis déjà 15 ans, a fait un retour des plus inattendus hier.

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord s’offre un remaster surprise

En effet, sans crier gare, Aspyr Media a shadowdroppé un remaster du titre de Snowblind Studios sur l’ensemble des plateformes, à savoir PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Baptisé « Édition Legacy », celui-ci offre ainsi l’opportunité à tous les fans du Seigneur des Anneaux de (re)découvrir cet action-RPG et hack and slash initialement sorti en 2011 ; qui raconte l’histoire inédite d’Agandaûr, un Númenóréen Noir et serviteur de Sauron, dans un récit se déroulant en plein cœur de la Guerre de l’Anneau.

« Pendant que Frodon et Samsagace se frayent un chemin jusqu'au Mont Destin, une nouvelle Communauté doit naître et défendre le Nord », indique notamment le synopsis de La Guerre du Nord, qui invite les joueurs à prendre le contrôle de trois héros aux compétences uniques avec Eradan, un rôdeur Dúnedain ; Andriel, une maîtresse du savoir Elfe ; et Farin, un champion Nain. Bien sûr, remaster oblige, le RPG s’accompagne alors d’une série d’améliorations destinées à moderniser l’expérience de jeu pour les anciens comme les nouveaux venus.

Coopération jusqu’à trois joueurs en ligne ou en écran splitté, nouvelles fonctionnalités telles que le verrouillage de cible optimisé ou la sauvegarde automatique, refonte de l’interface utilisateur… L’Édition Legacy de La Guerre du Nord a de bons arguments qui pourraient bien pousser les fans du Seigneur des Anneaux à y replonger pour un nouveau tour. En sachant que le titre est vendu au tarif de 19.99€, avec une offre de lancement réduisant son prix à 17.99€ jusqu’au 25 août prochain. C’est donc le moment idéal pour en profiter.

D’autres remasters sont en approche

Et le meilleur dans tout cela ? Le retour de La Guerre du Nord ne semble être qu’une première étape pour Aspyr, qui a déjà confirmé son intention d’offrir le même traitement à d’autres jeux Le Seigneur des Anneaux à l’avenir. « Les fans peuvent s’attendre de la part d'Aspyr à davantage de titres classiques issus de cette franchise très appréciée dans le futur », a en effet déclaré le studio pour l’occasion. Autant dire que les choses ne font que commencer pour Le Seigneur des Anneaux, donc, qui semble doucement mais sûrement revenir en force dans le monde du jeu vidéo.

Source : Aspyr Media