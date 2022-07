Et non, le bal des reports n'est pas fini ! Le Seigneur des Anneaux Gollum annonce repousser sa sortie. Vu comme c'est parti, ça semble bien compromis pour une arrivée en 2022. Bonne ou mauvaise nouvelle ?

Le Seigneur des Anneaux Gollum ne sera pas disponible au 1er septembre comme prévu. Le jeu de Daedalic Entertainment écope à la place d'un gros report de plusieurs mois.

Le Seigneur des Anneaux Gollum : une sortie en 2023 ?

C'est tombé il y a quelques minutes, Le Seigneur des Anneaux Gollum loupera la rentrée. Dans un message adressé sur Twitter, les développeurs expliquent avoir besoin de temps pour fournir la meilleure expérience possible. Et pour cela, il va falloir qu'ils prennent non pas quelques jours ou quelques semaines, mais plutôt quelques mois, sans plus de détails.

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre patience et votre soutien jusqu'à maintenant. Au cours des dernières années, notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour vous offrir une histoire remarquable dans un monde à couper le souffle, rempli de magie et d'émerveillement. Nous nous employons à répondre aux attentes de la communauté et à faire la lumière sur l'histoire inédite de Gollum d'une façon qui honore la vision de J.R.R. Tolkien. Cela dit, afin d'offrir la meilleure expérience possible, nous avons décidé de repousser la sortie du Seigneur des Anneaux Gollum de quelques mois. Nous vous communiquerons la date exacte prochainement. Nous sommes reconnaissants envers notre communauté passionnée et nous avons hâte de partager cette aventure unique avec vous bientôt !

C'est peut-être un mal pour un bien car pour le moment, les retours n'étaient pas des plus élogieux. De notre côté, malgré les ambitions, il ne nous a pas semblé à la hauteur. Ces mois supplémentaires ne pourront être que bénéfiques.

Vous pourrez toujours vous réfugier sous un plaid pour regarder la série Amazon Prime Le Seigneur des Anneaux à partir du 2 septembre 2022.