La franchise du Seigneur des Anneaux est toujours aussi populaire. Les projets continuent de naître autour de l'univers de Tolkien, qu'il s'agisse des films Le Hobbit, plus récemment de la série Les Anneaux de Pouvoir et même de nouveaux jeux parfois surprenants ! Mais l'ombre des films de Peter Jackson plane toujours au-dessus de ses productions. Difficile d'égaler la trilogie qui a fait connaître la Terre du Milieu au grand public. Pour autant, la Terre du Milieu reviendra bientôt sur grand écran dans The Hunt for Gollum. Si Andy Serkis, l'acteur qui a déjà donné vie au personnage, sera de la partie, une autre figure-phare de la franchise serait prête à jouer le jeu, à une condition...

Le retour d'un acteur culte dans le prochain film du Seigneur des Anneaux ?

Après avoir tenu le rôle remarquable d'Aragorn dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, le comédien Viggo Mortensen s'est tenu à l'écart des grosses productions. Désormais tourné vers le cinéma d'auteur, il n'en reste pas moins attaché à la franchise qui l'a mis sur le devant de la scène au début des années 2000. Son retour dans l'univers de Tolkien pourrait même être envisageable...

Viggo Mortensen est Aragorn dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Entendu par la branche britannique de GQ, Mortensen a tenu des propos qui nous donne le droit d'espérer... De fait, il rappelle combien il « aime jouer ce personnage » et a « beaucoup appris en l'incarnant ». Il faut dire qu'Aragorn est un rôle plein de nuance et de valeur, visiblement autant apprécié des fans que de son interprète. Celui-ci a même utilisé l'épée emblématique dont il se servait dans Le Seigneur des Anneaux pour son dernier film, The Dead Don't Hurt, qu'il réalise.

Viggo Mortensen serait-il prêt pour autant à rempiler dans la peau d'Aragorn ? Ce n'est pas impossible. Mais à deux conditions... D'abord, que le rôle soit cohérent avec son âge actuel. Ensuite, il avoue ne pas savoir vraiment de quoi le film parle, mais s'il devait faire partie de l'aventure, il souhaiterait que sa participation soit pertinente pas simplement là pour le fan service en somme. Tout reste donc à confirmer, mais de tels propos sont encourageants. Croisons alors les doigts pour le retour du Roi.