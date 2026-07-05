Pour les fans de l’œuvre de J. R. R. Tolkien, l’avenir s’annonce enfin des plus réjouissants. En effet, quelques années après le naufrage monumental rencontré par Le Seigneur des Anneaux : Gollum chez Nacon, la franchise va enfin avoir droit à un retour très attendu entre les mains de Warhorse Studios, créateurs du diptyque Kingdom Come Deliverance. Mais avant cela, un autre rendez-vous les attend toutefois dès le 14 juillet prochain, date à laquelle la campagne de financement participatif pour Le Seigneur des Anneaux Ascension sera officiellement lancée.

La campagne du Seigneur des Anneaux Ascension arrive

Annoncé au mois de mai par Stone Blade Entertainment, ce nouveau jeu de plateau sous licence officielle est présenté comme une expérience de deckbuilding jouable de 1 à 4 joueurs, qui plongera les fans du Seigneur des Anneaux dans une nouvelle aventure prenant place dans la Terre du Milieu. « Il reprend les mécanismes très appréciés du jeu de deckbuilding Ascension, repensés pour capturer toute la magie du Seigneur des Anneaux, de ses héros et méchants légendaires à la corruption de l’Anneau Unique », apprend-on via le site de Gamefound.

L’objectif du jeu : recruter des héros, obtenir de puissantes cartes et élaborer diverses stratégies destinées à permettre aux joueurs de venir à bout de l’Anneau Unique, tandis que le sort du monde ne tient plus qu’à un fil. « Allez-vous rallier les Peuples Libres – Elfes, Humains, Nains et Hobbits – ou vous tourner vers l’Ombre du Mordor ? », indique alors la description du Seigneur des Anneaux Ascension. Un jeu qui, selon ses créateurs, sera « facile à comprendre mais difficile à maîtriser ; chaque choix ayant son importance » et chaque victoire son prix à payer.

Pour l’heure, pas plus d’informations sur ce que l’on peut en attendre plus précisément, même si un premier aperçu de ce vers quoi souhaite s’orienter Stone Blade est déjà disponible en vidéo. De même, le studio n’a pas encore révélé le prix qu’il en coûtera pour pouvoir mettre la main sur Le Seigneur des Anneaux Ascension, pas plus que sur toutes les contreparties qui seront offertes aux joueurs soutenant le projet. Mais nul doute que nous en saurons plus à ce sujet d’ici neuf jours, lorsque la campagne débutera enfin sur le site de Gamefound.

Source : Gamefound