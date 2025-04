Révélé au grand public fin 2023, Exodus continue de faire parler de lui au fil des mois. À chaque nouvelle apparition, le jeu d’Archetype Entertainment parvient à attiser un peu plus la curiosité des joueurs. Il faut dire que derrière ce projet ambitieux se cache une équipe de vétérans, notamment passés par BioWare et Mass Effect. Édité par Hasbro, Exodus commence doucement à dévoiler ses plans pour l’avenir. Aujourd'hui on peut en découvrir plus sur l'univers du jeu.

Des visiteurs qui n’ont rien d’ordinaire dans Exodus, rival de Mass Effect

Et cette fois, Archetype Entertainment sur Exodus s’attarde sur un peuple bien particulier : les Malabrachts. Ils sont élégants. Ils sont impressionnants. Mais surtout, ils sont bien plus dangereux qu’il n’y paraît. Quand les Malabrachts arrivent sur une planète, tout change. Ils ne viennent pas les mains vides. Bien au contraire. Ils apportent des cadeaux. Ils restaurent les ruines. Ils font pousser des récoltes plus abondantes que jamais. Vous l'avez compris, le jeu veut s'offrir un lore complet digne d'un Mass Effect ou d'un Star Wars.

Au premier regard, impossible de ne pas être émerveillé. Leur apparence est presque irréelle. Peau pâle, poussière scintillante dans l’air, robes dorées… Ils ressemblent à des figures divines descendues du ciel. Mais très vite, leur vrai visage apparaît.







Des exigences qui deviennent un fardeau

Les Malabrachts ne viennent pas par simple générosité. Leur but est clair : préparer le terrain pour le retour de leurs anciens maîtres, disparus depuis des milliers d’années. Ils commencent par demander de l’aide. Puis des matériaux. Puis des constructions gigantesques. Tout doit être parfait. Refuser est impensable. Ne pas obéir est dangereux. Petit à petit, les Malabrachts imposent leur vision du monde. Ils imposent des règles. Des lois. Une organisation stricte où l’obéissance devient une norme. Comme dans Mass Effect, on retrouve des races avec de grosses ambitions. Et qui peuvent être dangereuses.

Source : Archetype Entertainment