le réalisateur Jeff Ross a décidément la langue bien pendue. Malgré les millions d'exemplaires de Day Gone écoulés, l'ex-Bend Studio ne décolère pas, et se lamente une fois encore des décisions autrefois prises par Sony.

A-t-on jamais autant entendu Jeff Ross depuis que les révélations de Bloomberg concernant le refus de mettre en chantier à Days Gone ? malgré un succès critique et plus de huit millions d'exemplaires vendus dans le monde, le réalisateur continue d'expliciter une certaine forme de lassitude et d'exaspération face aux décisions de son ancien éditeur.

Days Gone with the Wind

Si l'on sait désormais les équipes de Bend Studio au travail sur une toute nouvelle licence, on sait qu'une suite aux aventures de Deacon St. John fut un temps proposée à Sony, qui refusa plus ou moins poliment la proposition. Tout récemment interrogé dans sur la chaîne YouTube d'un autre réalisateur, David Jaffe, Jeff Ross parle des options qu'il aurait ensuite tenté de mettre en avant :

Il était clair qu'il ne fallait pas parler de Days Gone lorsque nous avons commencé à travailler sur le pitch de notre prochain jeu. On m'a demandé s'il n'y avait pas une autre licence que l'on pourrait reprendre, et la seule autre dont nous disposions était Syphon Filter. Ça ne m'intéressait pas du tout. C'était comme si on voulait nous occuper en attendant autre chose.

Prouve que tu existes

La série de TPS créée à l'époque ou Bend Studios s'appelait encore Eldetic n'avait donc plus franchement les faveurs de Ross et ses équipes. En revanche, une série abandonnée par Insomniac Games au début des années 2010 aurait bien pu faire l'affaire :

J'avais pitché un nouveau Resistance en monde ouvert qui aurait été mortel. On avait trouvé des idées de boucles de gameplay en monde ouvert… les idées sont venues d'elles-mêmes. Il y avait tellement d'aspects dans Resistance qui se prêtaient au gameplay en monde ouvert, mais ça n'a pas intéressé Sony non plus.

L'histoire entre Bend Studio et Resistance se résumera donc à l'épisode Retributrion sorti sur PSP en 2009, et l'on ne pourra que compter sur vos avis éclairés pour tenter de deviner dans les commentaires ci-dessous à quoi aurait donc pu ressembler un nouveau Resistance en monde ouvert...