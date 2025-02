Le PSN est toujours en panne un peu partout, et c'est le chaos pour de nombreux joueurs. Mais il y a tout de même une lueur d'espoir à l'horizon. Explications.

Ça commence à faire long. Voilà près de 20 heures que le PlayStation Network (PSN) est hors service, empêchant des millions de joueurs de se connecter. Impossible de jouer en ligne, d’accéder au PlayStation Store, ou même d’envoyer un simple message. Mais visiblement, ça avance dans le bon sens et ça commence à revenir pour certains.

Le PSN revient petit à petit

Enfin une lueur d’espoir ! Après près de 20 heures de panne mondiale, le PSN semble progressivement revenir en ligne. Selon plusieurs témoignages, dont celui de @Okami13_ sur Twitter (toujours bien informé de l'actualité Sony), certains joueurs arrivent à se reconnecter, télécharger leurs jeux et même lancer des parties en ligne. On peut ainsi lire par exemple ce témoignage :

De retour pour moi. ? Je pense que certains ont dû se sentir un peu ridicules après leur réaction d’hier soir. Ça m’a rappelé cet épisode de South Park où ils perdent Internet, lol.

Mais attention, tout n’est pas encore réglé. Le service reste instable et beaucoup rencontrent encore des erreurs de connexion. Pour l’instant, Sony n’a pas communiqué officiellement sur un retour total des serveurs. Si vous êtes toujours bloqué, essayez de redémarrer votre console et de tester votre connexion PSN. La situation semble évoluer, mais il faudra sans doute encore un peu de patience avant que tout fonctionne normalement.

Bientôt 24 heures de coupure !

Comme on pouvait vous le signaler ce matin (le 8 février 2025 à l'écriture de cette news), tout a commencé dans la nuit du 7 au 8.. D’abord quelques signalements, puis un véritable raz-de-marée de joueurs se plaignant de l’erreur WS-116449-5. Très vite, le verdict est tombé : le PSN est down. Depuis, la situation reste chaotique. Certains arrivent à se connecter par intermittence, à envoyer des messages ou même à lancer un jeu en ligne. Mais pour la plupart, c’est toujours le néant. Evidemment, l’absence de communication de Sony commence à poser question. Un simple tweet ne suffit plus. Les joueurs veulent des explications.

D’autant plus que ceux qui payent un abonnement PlayStation Plus n’ont aucun moyen de profiter des services en ligne. Forcément, certains demandent déjà des compensations. Sur Twitter, Reddit et les forums, la frustration monte. "C’est quand que ça revient ?", "Sony, réveillez-vous !", "Je paie pour un service qui ne fonctionne pas", peut-on lire partout. Heureusement, tout commence à revenir dans l'ordre pour certains sur le PSN. Mais ça risque de prendre encore un peu de temps.

Source : Okami13