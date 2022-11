Le PS Plus sur Xbox Series et Xbox One ? Ça aurait pu être une possibilité. Sony aurait en effet lui aussi proposé son service d'abonnements à son concurrent.

Les enfantillages entre Sony et Microsoft continuent. Alors que la firme de Redmond avait indiqué avoir proposé son Xbox Game Pass sur PS5 et PS4, PlayStation affirme avoir fait la même chose. Le géant japonais aurait proposé à son rival de rendre le PS Plus disponible sur la Xbox Series et sa grande sœur. On vous laisse deviner la réponse de Microsoft.

Pas de PS Plus sur Xbox Series

La guerre publique entre Sony et Microsoft se poursuit de plus belle. Entre accusations, arguments et informations croustillantes, les deux mastodontes du marché se pointent du doigt à tour de rôle depuis plusieurs mois. Dans de nouveaux documents écrits de la CMA, le régulateur de la concurrence britannique, on apprend que Microsoft aurait empêché Sony de déployer le PS Plus sur Xbox Series et Xbox One. La firme japonaise affirme en effet que son rival est de mauvaise foi lorsqu'il affirme qu'elle-même a refusé que le Xbox Game Pass soit déployé sur PS5 et PS4. A la page 14 du dossier (via TweakTown), on peut en effet lire :

L’argument de Microsoft selon lequel la disponibilité du Game Pass sur les consoles PlayStation serait un remède miracle à cette transaction sonne particulièrement creux étant donné que Microsoft n’autorise pas le déploiement du PS Plus sur les consoles Xbox.

En octobre dernier, Microsoft avait en effet stipulé que Sony avait choisi de bloquer le Xbox Game Pass sur PS5 et PS4 afin de protéger ses revenus venant des nouvelles sorties « plutôt que d’offrir aux joueurs de choix d’y accéder via son abonnement, le PS Plus. » En d'autres termes, elle se priverait elle-même de la licence Call of Duty si cette dernière venait à être exclusive. Dans un cas comme de l’autre, il semble peu probable qu’un des constructeurs accepte de proposer un service concurrent sur son écosystème. D’autant que le PS Plus Extra et Xbox Game Pass se tirent la bourre, même si l’avantage serait à Microsoft. Mais tous les arguments sont bons pour défendre son point de vue.