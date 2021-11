À l'automne 2018, le studio des ex-Danganronpa voyait déjà les choses en grand, et annonçait d'un coup d'un seul le développement de quatre titres. Death Come True et World's End Club étant tous deux sortis en 2020, et Tribe Nine ayant déjà été annoncé en février 2020, il ne restait plus qu'à découvrir celui qui était présenté comme "le partenariat entre Tookyo Games et Spike Chusoft". C'est aujourd'hui chose faite avec le tout premier teaser d'Enigma Archives Rain Code.

Une longue gestation

Pour son quatrième jeu, le jeune studio ne s'éloigne guère de la série qui l'inspire toujours en coulisses : Danganronpa. Si aucune séquence de gameplay ne permet pour l'heure de s'imaginer la forme que prendra l'aventure, les personnages dessinés par Rui Komatsuzaki mais aussi (et surtout ?) la musique composée par Masafumi Takada ne manqueront pas d'immédiatement replonger les enquêteurs et survivants de l'extrême dans l'univers impitoyable de l'ours sadique Monokuma.

Et pour ceux qui lèverait un sourcil interrogateur, le génial géniteur de Danganronpa Kazutaka Kodaka a tenu à préciser sur un célèbre réseau social dans quel contexte il a imaginé ce nouvel univers de dark fantasy :

J'ai commencé à travailler sur Enigma Archives Rain Code juste après Danganronpa V3. Cela fait donc cinq ans, et c'est un chef d'œuvre.

Shakin' his big grey trunk for the hell of it

Bien peu d'éléments permettent pour l'heure de croire sur parole le sieur Kodaka, puisque cette première bande-annonce se montre encore particulièrement énigmatique : entre une ambiance de néons quasi-cyberpunk, une pyramide entourée d'éléphants de toutes les couleurs et deux protagonistes aux relations a priori tumultueuses, les pistes sont nombreuses...

Que les amateurs de spectres et autres mystères se rassurent : nous devrions découvrir sous peu de quoi il retourne, puisqu'Enigma Archives Rain Code a d'ores et déjà été annoncé pour sortir en 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.