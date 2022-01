Parce que nos consoles modernes et connectées (d'aucuns ajouteraient "et introuvables") permettent d'analyser plus que jamais notre comportement de joueurs plus ou moins skillés, Sony a déposé à l'été 2020 un étonnant brevet tout juste rendu public. Le site de l'Office des brevets et des dépôts de marques nous permet d'en apprendre un peu plus sur la méthode du constructeur pour tenter d'aider ceux qui souhaiteraient muscler leur jeu.

Le brevet des collègues

Difficile de ne pas s'intéresser un tant soit peu au skill lorsque l'on choisit de lancer sa nouvelle console avec le remake d'un certain Demon's Souls. Les plus attentifs d'entre vous se souviendront sans doute d'un autre brevet, qui permettrait d'éjecter les trolls lors de parties en ligne, en accordant justement un poids plus important aux joueurs dits "skillés".

Cette fois, le document de 45 pages détaille une nouvelle méthode de "coaching" qui mise donc sur la persévérance des joueurs :

Cette méthode vise à identifier une phase de gameplay identifiée comme inférieure à un seuil de compétence prédéterminé. Elle génère un enregistrement et des mesure télémétriques pour identifier la marge de progression et la fenêtre de temps correspondante. L'interface d'auto-coaching affiche des indications en surbrillance durant la lecture de la séquence de gameplay, et propose des conseils et indices pour que le joueur passe le seuil de compétence donné.

À skill paraît

La lecture des schémas et du détail de ce brevet permet de découvrir en image la méthode de coaching selon Sony, qui prend à tout hasard l'exemple d'un jeu dans lequel on peut tirer ou... construire des murs :

Ici, le joueur qui meurt encore et encore se voit donc inviter à rejouer la séquence durant laquelle une fichue balle vent mettre fin à la gagne, et affiche donc explicitement les options proposées (sauter ou construire un mur) ainsi que la temporalité de l'action via une frise chronologique.

D'aucuns diraient qu'il s'agit là d'une méthode qui ressemble à s'y méprendre à certains tutoriels que l'on trouve dans le genre du versus fighting, et ils auraient sans doute raison. sauf qu'ici, la finalité n'est pas forcément de tenir tête à Justin Wong, mais d'éviter la frustration, et l'abandon.

Triompher d'un adversaire contrôlé par une IA ou un joueur adverse peut représenter un défi. Les joueurs tentent d'y parvenir à de nombreuses reprises, et améliorent lentement leur niveau de jeu. Certaines situations plus difficiles peuvent se produire, dans lesquelles il peut être difficile de se souvenir des leçons précédemment apprises. Certains joueurs deviennent alors frustrés par le temps nécessaire qu'il faut pour progresser.

Voilà qui pourrait peut-être mettre fin à un débat... sans fin.

Que pensez-vous de ce nouveau brevet ? La méthode de Sony pourrait-elle s'avérer efficace ? Faites-nous part de vos avis skillés dans les commentaires ci-dessous.