Tandis que le Xbox Game Pass, le PS Plus et Amazon Luna enrichissent régulièrement leurs catalogues, c'est aujourd'hui du côté de la Switch que ça bouge. Le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel accueille un nouveau titre emblématique. Un jeu culte, gratuit pour les abonnés, qui vient compléter une offre déjà bien fournie en classiques rétro.

Le Nintendo Switch Online fait rêver

Bonne nouvelle donc pour les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel ! Un nouveau jeu culte vient enrichir le catalogue rétro. Et pas n’importe lequel : Wario Land 4 fait son grand retour dès aujourd’hui, 14 février 2025. Parfait pour fêter la Saint Valentin (ou pas).

Le Nintendo Switch Online continue d’étoffer son offre avec des classiques incontournables. Les joueurs ont déjà accès à une sélection de jeux issus de la N64, de la Mega Drive et de la GameBoy Advance. Cette dernière plateforme s’enrichit encore donc ce jour. Et Après Zelda: The Minish Cap et Pokémon Donjon Mystère, c’est au tour de Wario Land 4 de rejoindre l’aventure. Un ajout de choix pour tous ceux qui aiment les jeux de plateforme dynamiques et pleins d’humour !

Sorti à l’origine en 2001, Wario Land 4 (aussi connu sous le nom Wario Land Advance au Japon) est un jeu de plateforme signé Nintendo. Cette fois, Wario, éternel rival de Mario, se lance dans une quête de richesse. Attiré par les trésors d’une mystérieuse pyramide, il devra affronter pièges et ennemis pour arriver à ses fins.

Avec ses niveaux colorés, ses mécaniques de gameplay variées et les transformations délirantes de Wario, ce jeu reste une pépite du catalogue GameBoy Advance. Une occasion parfaite pour les anciens joueurs de replonger dans leurs souvenirs et pour les nouveaux de découvrir cette aventure incontournable. Bref, le Nintendo Switch Online régale.

Dès aujourd’hui, 14 février 2025, Wario Land 4 est disponible. Pour en profiter, rien de plus simple :

Téléchargez l’application GameBoy Advance – Nintendo Switch Online sur l’eShop. Lancez l’application et accédez directement au jeu dans le catalogue.

Il ne vous reste plus qu’à foncer dans la pyramide et amasser un maximum de trésors avec Wario !