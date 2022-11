Pour fidéliser leurs abonnés, les éditeurs n’hésitent pas à faire des pieds et des mains pour rendre leurs offres plus avantageuses. Le PS Plus y va de ses jeux gratuits, tandis que le Xbox Game Pass ne lésine pas sur les titres day one. De son côté Big N, va offrir trois nouveaux avantages aux abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Trois nouveaux avantages Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Le mois de novembre sera prolifique pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Ceux qui ont choisi cette formule peuvent profiter des deux premiers jeux Mario Party sur Nintendo 64 depuis le 2 novembre, mais pas que. En plus de leurs privilèges habituels, ils auront le droit à trois avantages supplémentaires, mais temporaires. Jusqu’au 31 janvier 2023, les abonnés auront 10% de cashback en points or pour tous les achats effectués sur le Nintendo eShop. Des points qui permettent ensuite d’obtenir des réductions sur les futurs achats numériques au sein de la boutique. Notez que cet avantage s’applique sur les précommandes pour les jeux à venir comme Pokémon Écarlate, Pokémon Violet, ou encore Fire Emblem Engage. Ces points seront crédités dans les 24h suivant l’achat.

Le second avantage concerne aussi les points or. Pour la première fois, lors d’un achat d’une Nintendo Switch classique ou OLED depuis le My Nintendo Store, vous obtiendrez 700 points sur votre compte. Le dernier quant à lui est davantage axé sur les missions et récompenses. Ils permettent d’obtenir des icônes issues de jeux N64 iconiques comme The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Super Mario 64. De nouvelles vagues arriveront tous les mois sur l’app Nintendo Switch Online. On a vu mieux comme avantage, mais c'est toujours ça de pris. Malheureusement, comme pour les jeux gratuits temporaires, ils ne concernent que les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel.